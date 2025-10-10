logo_ukra

На боці Путіна будуть воювати десятки тисяч кубинців : Україну попередили про велику загрозу
На боці Путіна будуть воювати десятки тисяч кубинців : Україну попередили про велику загрозу

Військовий експерт Ігор Романенко прокоментував "м’ясні атаки" по $2000, інтеграцію корейців і розгортання більших штурмових полків.

10 жовтня 2025, 10:21
Клименко Елена

За даними американської розвідки, Росія планує залучити до бойових дій в Україні значні контингенти найманців із Куби — орієнтовно 25 тисяч осіб, а в масштабнішому варіанті плани Кремля можуть сягати до 100 тисяч. Це суттєво посилить її підрозділи на фронті.

На боці Путіна будуть воювати десятки тисяч кубинців : Україну попередили про велику загрозу

Фото: з відкритих джерел

Вісцеральну ймовірність такого сценарію підтверджує військовий експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці і колишній заступник начальника Генштабу. За його словами, Росія систематично вербує солдатів у бідніших країнах, використовуючи фінансові можливості для комплектування своїх сил.

За різними оцінками, вже нині в лавах російських формувань присутні до п’яти тисяч громадян Куби — це підтверджується й частими випадками взяття в полон кубинців, що воюють на боці агресора.

Романенко зауважує також, що Москва залучає не лише кубинців — у минулому були помітні випадки використання військових із Північної Кореї. За його словами, корейські бійці швидко акліматизувалися до сучасного поля бою і створили чимало проблем під час боїв, зокрема на Курщині, ставши інструментом для масових штурмів.

"Чому обирають саме Кубу? Причина — економічна: середня зарплата там близько $20, тоді як найманцям обіцяють виплати до $2 000 на місяць. Романенко попереджає, що багато з тих, кого вербують, вводять в оману — наймають нібито на цивільні роботи, а потім примушують брати участь у наступальних операціях без реального вибору", — заявив Романенко. 

Як вже писали "Коментарі", після повідомлень про можливу передачу США крилатих ракет Tomahawk Україні російська пропаганда знову вдалася до ядерного шантажу. Пропагандист Володимир Соловйов у черговому ефірі пригрозив Заходу та світу глобальною катастрофою.



