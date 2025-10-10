Новый план Путина по поводу наступления в Украине откровенно пугает: раскрыты важные детали

По данным американской разведки, Россия планирует привлечь к боевым действиям в Украине значительные контингенты наемников с Кубы — ориентировочно 25 тысяч человек, а в более масштабном варианте планы Кремля могут достигать 100 тысяч. Это существенно усугубит ее подразделения на фронте.

Фото: из открытых источников

Висцеральную вероятность такого сценария подтверждает военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генштаба. По его словам, Россия систематически вербует солдат в более бедных странах, используя финансовые возможности для комплектования своих сил.

По разным оценкам, уже сейчас в рядах российских формирований присутствует до пяти тысяч граждан Кубы — это подтверждается и частыми случаями взятия в плен воюющих на стороне агрессора кубинцев.

Романенко отмечает также, что Москва привлекает не только кубинцев — в прошлом наблюдались случаи использования военных из Северной Кореи. По его словам, корейские бойцы быстро акклиматизировались к современному полю боя и создали немало проблем во время боев, в частности в Курщине, став инструментом для массовых штурмов.

"Почему выбирают именно Кубу? Причина — экономическая: средняя зарплата там около $20, тогда как наемникам обещают выплаты до $2 000 в месяц. Романенко предупреждает, что многие вербующие вводят в заблуждение — нанимают якобы на гражданские работы, а затем заставляют участвовать в наступательных операциях", — заявил Романенко.

