Несмотря на то, что Россия увеличила количество атак на 30-50%, украинская ПВО сохраняет высокую эффективность (примерно 74%), сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Фото: из открытых источников

По его словам, за последний месяц противник активизировал воздушные удары, увеличив их в 1,3 раза. Сырский подчеркнул, что "хоть наша ПВО демонстрирует эффективность на уровне около 74%, нужно прилагать усилия по прикрытию тыловой энергетики, критической инфраструктуре, логистике".

Он также отметил, что Россия долго и дорого платит за продление войны против Украины.

"У нас есть успехи в реализации программы DeepStrike. В прошлом месяце количество поражений на территории РФ довели до 70. Мы уничтожаем производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и другие компоненты военно-промышленного комплекса агрессора. В частности, переработка нефти в России снизилась на 21%", – добавил Сырский.

Кроме того, он рассказал о формировании нового вида сил — беспилотной ПВО в составе Воздушных сил, а также об усовершенствовании штурмовых подразделений, создании командования Киберсил и оптимизации органов военного управления.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия нанесла "циничный и просчитанный удар" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет. Эти атаки были направлены на объекты, жизненно важные для гражданского населения.

Портал "Комментарии" писал, что по данным американской разведки, Россия планирует привлечь к боевым действиям в Украине значительные контингенты наемников с Кубы — ориентировочно 25 тысяч человек, а в более масштабном варианте планы Кремля могут достигать 100 тысяч. Это существенно усугубит ее подразделения на фронте.