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Плани Путіна руйнуються: де ЗСУ відкинули росіян

Українські сили утримують позиції на північний схід і на південний схід від міста, незважаючи на заяви російської пропаганди про стрімкий наступ

29 серпня 2026, 09:47
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Кравцев Сергей

Українські війська нещодавно просунулися і продовжують утримувати позиції в районах на північний схід і на південний схід від Добропілля Донецької області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Плани Путіна руйнуються: де ЗСУ відкинули росіян

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Аналітики вивчили опубліковані 27 серпня відеозаписи із геолокацією. Вони вказують на те, що російські війська завдавали ударів по українських позиціях у східній частині Ганнівки та Чернігівки. Це, за оцінкою ISW, свідчить про збереження української присутності на цих напрямках, незважаючи на попередні заяви російської сторони щодо захоплення відповідних територій.

Добропілля має важливе значення для подальшого розвитку бойових дій на цій ділянці фронту. За оцінкою аналітиків, російське командування прагне перетворити місто на ключовий логістичний вузол. Контроль над ним потенційно дозволив би російським військам ускладнити постачання українських підрозділів на Покровському напрямі.

Надалі Москва може розраховувати на розвиток наступу у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації та Дніпропетровської області. Саме тому ситуація довкола Добропілля залишається однією з важливих точок на цій ділянці фронту.

Російські пропагандисти раніше стверджували, що війська РФ нібито наблизилися до Добропілля приблизно на п'ять кілометрів після захоплення Матяшевого, Водянського та Краснопілля. Проте українські військові називають такі заяви перебільшеними.

Дані ISW також не підтверджують картину стрімкого російського поступу, яку намагаються створити російські джерела. Навпаки, геолокаційні матеріали вказують на те, що українські підрозділи зберігають позиції у низці районів.

Таким чином, боротьба за підступи до Добропілля триває, а заяви про нібито практично досягнуте місто поки що вимагають обережного ставлення та підтвердження незалежними джерелами.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-28-2026/
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