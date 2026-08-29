Планы Путина рушатся: где ВСУ отбросили россиян

Украинские войска недавно продвинулись и продолжают удерживать позиции в районах северо-восточнее и юго-восточнее Доброполья Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики изучили опубликованные 27 августа видеозаписи с геолокацией. Они указывают на то, что российские войска наносили удары по украинским позициям в восточной части Ганновки и Черниговки. Это, по оценке ISW, свидетельствует о сохранении украинского присутствия на этих направлениях, несмотря на предыдущие заявления российской стороны о захвате соответствующих территорий.

Доброполье имеет важное значение для дальнейшего развития боевых действий на этом участке фронта. По оценке аналитиков, российское командование стремится превратить город в ключевой логистический узел. Контроль над ним потенциально позволил бы российским войскам осложнить снабжение украинских подразделений на Покровском направлении.

В дальнейшем Москва может рассчитывать на развитие наступления в направлении Славянско-Краматорской агломерации и Днепропетровской области. Именно поэтому ситуация вокруг Доброполья остаётся одной из важных точек на этом участке фронта.

Российские пропагандисты ранее утверждали, что войска РФ якобы приблизились к Доброполью примерно на пять километров после захвата Матяшевого, Водянского и Краснополья. Однако украинские военные называют такие заявления преувеличенными.

Данные ISW также не подтверждают картину стремительного российского продвижения, которую пытаются создать российские источники. Напротив, геолокационные материалы указывают на то, что украинские подразделения сохраняют позиции в ряде районов.

Таким образом, борьба за подступы к Доброполью продолжается, а заявления о якобы практически достигнутом городе пока требуют осторожного отношения и подтверждения независимыми источниками.

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