План захоплення Донбасу тріщить: куди Путін терміново кидає резерви

Російське командування, ймовірно, змушене задіяти стратегічні резерви через провал наступальних планів і нездатність досягти поставлених цілей. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними української розвідки Росія готується перекинути на фронт до 20 тисяч додаткових військових. Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що ці сили можуть посилити угруповання на південному сході України. У той же час, загальна чисельність російських військ у зоні бойових дій вже досягає близько 680 тисяч осіб.

За оцінками, Кремль зберігає амбітну мету – повністю захопити Донбас у вересні 2026 року. Однак реальна ситуація на полі бою свідчить про серйозні проблеми: російські війська не укладаються у власні терміни і зазнають зростаючих втрат при зниженні темпів поповнення.

Раніше українські джерела повідомляли, що Москва ставила завдання захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ до кінця квітня. Однак, незважаючи на тиск, просунутися до ключових міст Донецької області російським силам не вдалося.

Аналітики зазначають, що частина резервів уже перекидається на другорядні напрямки, зокрема до району Запоріжжя та Олександрівки, що може свідчити про спробу закрити "дірки" на фронті.

При цьому навіть додаткове посилення 20 тисяч військових навряд чи кардинально змінить ситуацію. За оцінками експертів, це менше, ніж російські втрати за місяць інтенсивних боїв.

Отже, залучення стратегічних резервів скоріш свідчить про виснаження наступального потенціалу РФ, ніж підготовку до вирішального прориву.

