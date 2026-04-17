План захвата Донбасса трещит: куда Путин срочно бросает резервы

Российское командование, вероятно, вынуждено задействовать стратегические резервы из-за провала наступательных планов и неспособности достичь поставленных целей. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным украинской разведки, Россия готовится перебросить на фронт до 20 тысяч дополнительных военных. Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что эти силы могут усилить группировку на юго-востоке Украины. В то же время общая численность российских войск в зоне боевых действий уже достигает около 680 тысяч человек.

Согласно оценкам, Кремль сохраняет амбициозную цель – полностью захватить Донбасс к сентябрю 2026 года. Однако реальная ситуация на поле боя свидетельствует о серьезных проблемах: российские войска не укладываются в собственные сроки и несут растущие потери при снижении темпов пополнения.

Ранее украинские источники сообщали, что Москва ставила задачу захватить Дружковку, Константиновку и Покровск до конца апреля. Однако, несмотря на давление, продвинуться к ключевым городам Донецкой области российским силам не удалось.

Аналитики отмечают, что часть резервов уже перебрасывается на второстепенные направления, в частности в район Запорожья и Александровки, что может свидетельствовать о попытке закрыть "дыры" на фронте.

При этом даже дополнительное усиление в 20 тысяч военных вряд ли кардинально изменит ситуацию. По оценкам экспертов, это меньше, чем российские потери за один месяц интенсивных боев.

Таким образом, привлечение стратегических резервов скорее указывает на истощение наступательного потенциала РФ, чем на подготовку к решающему прорыву.

