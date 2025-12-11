План Трампа точно приречений на фіаско: названо єдиний спосіб покласти край війні

Президент США Дональд Трамп знову озвучив тезу, що саме Україна нібито "гальмує" реалізацію мирного плану та повинна прийняти запропоновані Вашингтоном умови завершення війни. Водночас дипломат Роман Бессмертний переконаний: такі заяви свідчать не про силу "плану Трампа", а про те, що він фактично наближається до провалу. Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.

Фото: з відкритих джерел

За словами Бессмертного, не варто недооцінювати ні випадки "засинання на засіданнях", ні дискусії щодо можливих торгів українськими територіями. Він вважає, що всі ці епізоди формують підґрунтя для можливої процедури імпічменту американського президента.

"Просто якщо це не відбудеться при Трампі, це означає, що він злетить з посади через імпічмент. І цей момент до нього наближається з кожним днем", — заявив дипломат.

Експерт підкреслив, що особа Володимира Зеленського є ключовою у переговорах між Москвою та Вашингтоном. Росія намагається нав’язати наратив про "нелегітимність" української влади, але це, на думку Бессмертного, лише загострює ситуацію. На його переконання, ідеї Трампа не приведуть до миру, а лише посилять бойові дії, і Різдво стане певною точкою розмежування.

Він також звернув увагу, що у репараційному кредиті США навіть передбачили механізми контролю — "Фінансування механізмів перешкоджання нецільовому використанню коштів". Це, за його словами, ще одна ознака того, що "трамповські" ініціативи не мають майбутнього.

Бессмертний наголосив і на позиції Європи: європейські країни активно нарощують власне оборонне виробництво та компенсують зниження американської підтримки.

"Париж і Берлін уже наполягають: вистачить купувати американське озброєння, вони готові виробляти своє", — додав він.

Саме це, на думку експерта, дратує Трампа та провокує гучні заяви про "вихід з НАТО" та інші інформаційні маніпуляції, які не мають відношення до реальної політики.

