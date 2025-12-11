План Трампа точно обречен на фиаско: назван единственный способ положить конец войне

Президент США Дональд Трамп снова озвучил тезис, что именно Украина якобы "тормозит" реализацию мирного плана и должна принять предложенные Вашингтоном условия завершения войны. В то же время, дипломат Роман Бессмертный убежден: такие заявления свидетельствуют не о силе "плана Трампа", а о том, что он фактически приближается к провалу. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Фото: из открытых источников

По словам Бессмертного, не стоит недооценивать ни случаи "засыпания на заседаниях", ни дискуссии о возможных торгах украинскими территориями. Он считает, что все эти эпизоды формируют основу для возможной процедуры импичмента американского президента.

"Просто если это не произойдет при Трампе, значит, он слетит с должности через импичмент. И этот момент к нему приближается с каждым днем", – заявил дипломат.

Эксперт подчеркнул, что личность Владимира Зеленского является ключевой в переговорах между Москвой и Вашингтоном. Россия пытается навязать нарратив о "нелегитимности" украинской власти, но это, по мнению Бессмертного, лишь обостряет ситуацию. По его убеждению, идеи Трампа не приведут к миру, а лишь усилят боевые действия и Рождество станет определенной точкой разграничения.

Он также обратил внимание, что в репарационном кредите США предусмотрели механизмы контроля — "Финансирование механизмов препятствования нецелевому использованию средств". Это, по его словам, еще один признак того, что у "трамповских" инициатив нет будущего.

Бессмертный отметил и позицию Европы: европейские страны активно наращивают собственное оборонное производство и компенсируют снижение американской поддержки.

"Париж и Берлин уже настаивают: хватит покупать американское вооружение, они готовы производить свое", — добавил он.

Именно это, по мнению эксперта, раздражает Трампа и провоцирует громкие заявления о выходе из НАТО и другие информационные манипуляции, не имеющие отношения к реальной политике.

Как уже писали "Комментарии", на южном направлении украинские военные не фиксируют никаких действий России, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к наступлению или форсированию водных преград.