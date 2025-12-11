Росія може почати наступ на Миколаїв область: озвучено гучну заяву

На південному напрямку українські військові не фіксують жодних дій Росії, які могли б свідчити про підготовку до наступу чи форсування водних перешкод. За оперативними зведеннями розвідки та ситуацією безпосередньо на передовій, ворог не накопичує сили й не створює ударних угруповань. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, військові оцінюють цей напрям як "менш пріоритетний" для російської армії, що також підтверджує відсутність реальної загрози.

"У ворога в планах і завданнях — інформаційна атака, щоб довести до абсурду ситуацію, як все дуже погано, щоб серйозно не сприймалися інші речі. Ті, хто тут стоїть по лінії, і тут живуть, розуміють, що в напрямку Миколаєва, Миколаївської області загарбники навіть близько до берега не стоять", — наголосив Кім.

Він зазначив, що ситуація на території Херсонської області перебуває під контролем українських сил, які утримують позиції через річку. Водночас українські війська також не здійснюють наступальних дій у цьому секторі, що, за словами очільника області, пояснюється тактичною доцільністю та загальною ситуацією на фронті.

Так само й противник не демонструє активності: немає жодних ознак підготовки до переправ або створення додаткових резервів.

"Найближчі пару місяців це точно неможливо. Якщо російські окупанти почнуть щось подібне готувати, то це у них займе тривалий час. Зараз можна спати спокійно та дивитися на це, як вкиди російської пропаганди", — резюмував Віталій Кім.

