На южном направлении украинские военные не фиксируют никаких действий России, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к наступлению или форсированию водных преград. По оперативным сведениям разведки и ситуации непосредственно на передовой, враг не накапливает силы и не создает ударных группировок. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Фото: из открытых источников

По его словам, военные оценивают это направление как "менее приоритетное" для российской армии, что также подтверждает отсутствие реальной угрозы.

"У врага в планах и задачах — информационная атака, чтобы довести до абсурда ситуацию, как все очень плохо, чтобы серьезно не воспринимались другие вещи. Те, кто здесь стоит по линии и живут, понимают, что в направлении Николаева, Николаевской области захватчики даже близко к берегу не стоят", — подчеркнул Ким.

Он отметил, что ситуация на территории Херсонской области находится под контролем украинских сил, удерживающих позиции через реку. В то же время, украинские войска также не совершают наступательных действий в этом секторе, что, по словам главы области, объясняется тактической целесообразностью и общей ситуацией на фронте.

Также и противник не демонстрирует активности: нет никаких признаков подготовки к переправам или созданию дополнительных резервов.

"В ближайшие пару месяцев это точно невозможно. Если российские оккупанты начнут что-то подобное готовить, то это у них займет длительное время. Сейчас можно спать спокойно и смотреть на это, как вбросы российской пропаганды", — резюмировал Виталий Ким.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал позицию Кремля по условиям, при которых Россия могла бы "признать" Украину. По его мнению, это возможно только в случае, если страна вернется к статусу "нейтрального" государства, которое было в 1990 году, к обретению полной независимости и вступлению в международные союзы.