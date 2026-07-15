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План Путіна зруйновано: яке місто не вдається взяти російським військам

Українські дрони ламають логістику окупантів, а військові заявляють, що плани Кремля щодо захоплення Запоріжжя опинилися під загрозою

15 липня 2026, 13:58
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Кравцев Сергей

Російський наступ на Запорізькому напрямі фактично втратив темп, а спроби окупантів просунутися в глиб української оборони все частіше закінчуються великими втратами. Такого висновку дійшло німецьке видання WELT, журналісти якого відвідали Запоріжжя та поспілкувалися з українськими військовими та аналітиками.

План Путіна зруйновано: яке місто не вдається взяти російським військам

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Незважаючи на те, що обласний центр знаходиться лише за 17 кілометрів від лінії фронту, у місті продовжують жити близько 700 тисяч людей. Повітряні тривоги, удари дронів та вибухи стали частиною повсякденного життя, проте, за словами захисників України, ситуація безпосередньо на фронті поступово змінюється на користь ЗСУ.

Командир підрозділу із позивним "Клінтон" розповів журналістам, що російські диверсійні групи періодично намагаються проникнути в український тил, проте їх вдається ліквідувати протягом кількох годин. На окремих ділянках українські підрозділи навіть спромоглися повернути втрачені позиції.

Військові зазначають, що результат бойових дій дедалі більше залежить немає кількості особового складу, як від технологічного переваги. Одним із ключових факторів залишаються українські безпілотники середньої дальності, які регулярно вражають склади, техніку та логістичні маршрути російських військ, зокрема ведучі до окупованого Криму.

Аналітик фонду "Повернися живим" Владислав Урубков наголосив, що головне завдання української армії зараз – не лише остаточно зупинити просування супротивника, а й позбавити його можливості постачати війська паливом, боєприпасами та продовольством. За даними WELT, навіть російські військові блогери все частіше визнають, що наступ на півдні перетворився на затяжну та дорогу операцію без помітних результатів. На цьому тлі, вважають журналісти, перспективи захоплення Запоріжжя виглядають менш реалістичними.

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Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus697e7ed0a7dd3fc6705560d6/ukraine-krieg-wir-haben-sie-binnen-stunden-vernichtet.html
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