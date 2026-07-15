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План Путина рухнул: какой город не получается взять российским войскам

Украинские дроны ломают логистику оккупантов, а военные заявляют, что планы Кремля по захвату Запорожья оказались под угрозой

15 июля 2026, 13:58
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Кравцев Сергей

Российское наступление на Запорожском направлении фактически потеряло темп, а попытки оккупантов продвинуться вглубь украинской обороны все чаще заканчиваются большими потерями. К такому выводу пришло немецкое издание WELT, журналисты которого посетили Запорожье и пообщались с украинскими военными и аналитиками.

План Путина рухнул: какой город не получается взять российским войскам

Российские войска. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что областной центр находится всего в 17 километрах от линии фронта, в городе продолжают жить около 700 тысяч человек. Воздушные тревоги, удары дронов и взрывы стали частью повседневной жизни, однако, по словам защитников Украины, ситуация непосредственно на фронте постепенно меняется в пользу ВСУ.

Командир подразделения с позывным "Клинтон" рассказал журналистам, что российские диверсионные группы периодически пытаются проникнуть в украинский тыл, однако их удается ликвидировать в течение нескольких часов. На отдельных участках украинские подразделения даже смогли вернуть утраченные позиции.

Военные отмечают, что исход боевых действий все больше зависит не от количества личного состава, а от технологического превосходства. Одним из ключевых факторов остаются украинские беспилотники средней дальности, которые регулярно поражают склады, технику и логистические маршруты российских войск, в том числе ведущие в оккупированный Крым.

Аналитик фонда "Вернись живым" Владислав Урубков подчеркнул, что главная задача украинской армии сейчас – не только окончательно остановить продвижение противника, но и лишить его возможности снабжать войска топливом, боеприпасами и продовольствием. По данным WELT, даже российские военные блогеры все чаще признают, что наступление на юге превратилось в затяжную и дорогостоящую операцию без заметных результатов. На этом фоне, считают журналисты, перспективы захвата Запорожья выглядят все менее реалистичными.

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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus697e7ed0a7dd3fc6705560d6/ukraine-krieg-wir-haben-sie-binnen-stunden-vernichtet.html
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