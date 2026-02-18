logo_ukra

«Півтори години тет-а-тет»: представники України та РФ провели окрему закриту зустріч у Женеві
«Півтори години тет-а-тет»: представники України та РФ провели окрему закриту зустріч у Женеві

18 лютого 2026, 19:24
Після завершення основного раунду дводенних тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема "закрита" зустріч представників України та Російської Федерації. Про це "Суспільному" повідомила Діана Давітян, речниця секретаря РНБО та голови української делегації Рустема Умєрова.

За її словами, на цій раніше неанонсованій зустрічі українську сторону, окрім самого Умєрова, представляв очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони агресора у перемовинах брав участь голова делегації РФ Володимир Мединський. За наявною інформацією, "ці перемовини тривали приблизно півтори години", проте їхні теми наразі залишаються невідомими.

Кореспондентка "Суспільного" зафіксувала Володимира Мединського біля готелю InterContinental після завершення розмови з українськими посадовцями. У коментарі російським ЗМІ він особисто "підтвердив, що зустрічався з членами української делегації".

Нагадаємо, що ця зустріч відбулася окремо від офіційного тристороннього формату, а деталі обговорень офіційною стороною поки не розголошуються.

Також портал "Коментарі" писав, що очільник Офісу Президента України Кирило Буданов оприлюднив фото української делегації, яка прибула до Женеви (Швейцарія) для участі у черговому раунді міжнародних перемовин щодо пошуку шляхів досягнення миру та припинення вогню. Однак увагу медіа та користувачів соцмереж привернув не лише склад делегації, а й зовнішній вигляд голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.                                                                           



