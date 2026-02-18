Після завершення основного раунду дводенних тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема "закрита" зустріч представників України та Російської Федерації. Про це "Суспільному" повідомила Діана Давітян, речниця секретаря РНБО та голови української делегації Рустема Умєрова.

«Півтори години тет-а-тет»: представники України та РФ провели окрему закриту зустріч у Женеві

За її словами, на цій раніше неанонсованій зустрічі українську сторону, окрім самого Умєрова, представляв очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони агресора у перемовинах брав участь голова делегації РФ Володимир Мединський. За наявною інформацією, "ці перемовини тривали приблизно півтори години", проте їхні теми наразі залишаються невідомими.

Кореспондентка "Суспільного" зафіксувала Володимира Мединського біля готелю InterContinental після завершення розмови з українськими посадовцями. У коментарі російським ЗМІ він особисто "підтвердив, що зустрічався з членами української делегації".

Нагадаємо, що ця зустріч відбулася окремо від офіційного тристороннього формату, а деталі обговорень офіційною стороною поки не розголошуються.

