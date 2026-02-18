После завершения основного раунда двухдневных трехсторонних переговоров в Женеве состоялась отдельная закрытая встреча представителей Украины и Российской Федерации. Об этом "Суспильному" сообщила Диана Давитян, спикер секретаря СНБО и главы украинской делегации Рустема Умерова.

«Полтора часа тет-а-тет»: представители Украины и РФ провели отдельную закрытую встречу в Женеве

По ее словам, на этой ранее неанонсированной встрече украинскую сторону, кроме Умерова, представлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны агрессора в переговорах принимал участие глава делегации РФ Владимир Мединский. По имеющейся информации, "эти переговоры продолжались примерно полтора часа", однако их темы остаются неизвестными.

Корреспондентка "Суспильного" зафиксировала Владимира Мединского у гостиницы InterContinental после завершения разговора с украинскими чиновниками. В комментарии российским СМИ он лично подтвердил, что встречался с членами украинской делегации.

Напомним, что эта встреча состоялась отдельно от официального трехстороннего формата, а детали обсуждений официальной стороной пока не разглашаются.

Также портал "Комментарии" писал , что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал фото украинской делегации, прибывшей в Женеву (Швейцария) для участия в очередном раунде международных переговоров по поиску путей достижения мира и прекращению огня. Однако внимание медиа и пользователей соцсетей привлекло не только состав делегации, но и внешний вид председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.