Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов оприлюднив фото української делегації, яка прибула до Женеви (Швейцарія) для участі у черговому раунді міжнародних перемовин щодо пошуку шляхів досягнення миру та припинення вогню. Однак увагу медіа та користувачів соцмереж привернув не лише склад делегації, а й зовнішній вигляд голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Дипломатія на «високому ходу»: Арахамія знову з’явився на переговорах у кросівках Balenciaga поруч із Будановим

На знімку політик знову позує у бігових кросівках люксового бренду Balenciaga, які вже неодноразово ставали приводом для гострої критики. Раніше подібний вибір гардероба Арахамія продемонстрував під час офіційних зустрічей в Абу-Дабі (ОАЕ). Тоді вартість такої моделі взуття оцінювали у 1190 доларів (приблизно 50 тисяч гривень).

Користувачі мережі знову активно обговорюють недотримання офіційного дрескоду, іронічно запитуючи: "Переговори чи марафон?". Жартівливі коментарі натякають, чи не збирається представник України влаштувати "спортивний забіг" замість тривалих обговорень у залах засідань.

Це вже не перший випадок, коли взуття Арахамії стає темою для новин — раніше він уже з’являвся на публічних заходах у кросівках відомих брендів, ціна яких значно перевищує середні споживчі витрати. Попри критику, політик продовжує обирати неформальний стиль для дипломатичних заходів високого рівня.

Нагадаємо, що переговори в Женеві за участю української делегації, до якої також увійшли Рустем Умєров та Сергій Кислиця, стосуються критично важливих питань безпеки та енергетичного перемир'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовий кореспондент Богдан Мирошников різко розкритикував поточний раунд переговорів у Женеві, назвавши його "черговим беззмістовним раундом чергових беззмістовних перемовин". За словами журналіста, перший день зустрічі завершився очікуваною відсутністю результатів, оскільки сторони переслідують лише формальні цілі.