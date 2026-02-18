logo

Дипломатия на «высоком ходу»: Арахамия снова появился на переговорах в кроссовках Balenciaga рядом с Будановым
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломатия на «высоком ходу»: Арахамия снова появился на переговорах в кроссовках Balenciaga рядом с Будановым

Спортивный стиль в дипломатических кулуарах: украинская делегация во главе с Кириллом Будановым прибыла в Женеву

18 февраля 2026, 16:24
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал фото украинской делегации, прибывшей в Женеву (Швейцария) для участия в очередном раунде международных переговоров по поиску путей достижения мира и прекращению огня. Однако внимание медиа и пользователей соцсетей привлек не только состав делегации, но и внешний вид председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

На снимке политик снова позирует в беговых кроссовках люксового бренда Balenciaga, уже неоднократно становившихся поводом для острой критики. Ранее подобный выбор гардероба Арахамия продемонстрировал во время официальных встреч в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда стоимость такой модели обуви оценивалась в 1190 долларов (около 50 тысяч гривен).

Пользователи сети снова активно обсуждают несоблюдение официального дресс-кода, иронически спрашивая: "Переговоры или марафон?". Шутливые комментарии намекают, не собирается ли представитель Украины устроить "спортивный забег" вместо длительных обсуждений в залах заседаний.

Это уже не первый случай, когда обувь Арахамии становится темой для новостей — раньше она уже появлялась на публичных мероприятиях в кроссовках известных брендов, цена которых значительно превышает средние потребительские расходы. Несмотря на критику, политик продолжает выбирать неформальный стиль для дипломатических мер высокого уровня.

Напомним, что переговоры в Женеве с участием украинской делегации, в которую также вошли Рустем Умеров и Сергей Кислица, касаются критически важных вопросов безопасности и энергетического перемирия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный корреспондент Богдан Мирошников резко раскритиковал текущий раунд переговоров в Женеве, назвав его "очередным бессодержательным раундом очередных бессодержательных переговоров". По словам журналиста, первый день встречи завершился ожидаемым отсутствием результатов, поскольку стороны преследуют только формальные цели.



