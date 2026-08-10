Північна Корея дала Путіну нові ракети: Зеленський зробив шокуючу заяву про небезпечний сценарій

Росія готується прийняти на своїй території нову групу військових із Північної Кореї, а також уже отримала від Пхеньяна додаткові балістичні ракети. Про це 10 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

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За словами глави держави, Москва продовжує поглиблювати військову співпрацю з КНДР і планує збільшити присутність північнокорейських військових на своїй території.

"Зараз росіяни готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що залучення Пхеньяна до війни становить загрозу далеко за межами України. На його думку, використання північнокорейських ракет і військових у реальних бойових умовах дозволяє КНДР отримувати досвід, перевіряти власне озброєння та усувати його слабкі місця.

"Чим більше тут у нас, в Україні – у Європі – північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону", – попередив президент.

Таким чином, за оцінкою Зеленського, війна Росії проти України фактично перетворюється на майданчик, де Північна Корея може випробовувати військові технології та готувати своїх військових до майбутніх конфліктів.

Глава держави закликав міжнародних партнерів не обмежуватися заявами, а посилити спільні дії для протидії російсько-північнокорейській військовій співпраці. Окремо він наголосив на необхідності збільшення поставок Україні систем протиповітряної оборони, здатних захищати міста та критичну інфраструктуру від ракетних атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних та інших ракет, через що паузи між ударами по Україні можуть стати значно коротшими. Водночас українські сили здатні впливати на плани противника, зокрема завдаючи ударів по його ракетній інфраструктурі. Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.