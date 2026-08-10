Путін гатитиме по Україні майже без пауз: експерт приголомшив тривожним прогнозом

Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних та інших ракет, через що паузи між ударами по Україні можуть стати значно коротшими. Водночас українські сили здатні впливати на плани противника, зокрема завдаючи ударів по його ракетній інфраструктурі. Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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За його словами, нинішні темпи російського ракетного виробництва не дають підстав розраховувати на чіткий графік масованих атак. Додатковим фактором є можливе використання Росією ракет, отриманих від Північної Кореї.

"Не варто говорити, що інтервал між обстрілами становитиме три-п’ять днів. Не факт, що так буде. Атаки можуть відбуватися набагато частіше", – зазначив Селезньов.

Водночас експерт звернув увагу на обмеження російської армії. За його словами, РФ має проблеми з кількістю літаків, здатних запускати крилаті ракети, а також стикається з труднощами щодо морських носіїв.

"Росіяни неспроможні здійснювати часті масовані ракетні атаки за допомогою літаків", – пояснив він.

Селезньов також припустив, що Україна могла впливати на підготовку окремих російських ударів. Зокрема, він згадав вибухи в Брянській області напередодні можливої ракетної атаки.

"Я допускаю, що в рамках контрдій пускові установки або майданчики для запуску ракет могли бути атаковані українською армією", – сказав військовий експерт.

На думку Селезньова, Росія й надалі може бити по критичній інфраструктурі України. Серед потенційних цілей він назвав енергетичні об’єкти, системи водопостачання та водовідведення, зв’язок, а також автомобільні й залізничні мости.

"Функціонування населеного пункту критично залежить від водопостачання та водовідведення. Тобто вода, електрика, зв’язок, автомобільні та залізничні мости можуть бути пріоритетом ворога", – наголосив він.

Окремо експерт попередив про можливе посилення бойових дій восени. Він пов’язує такий сценарій із потенційною активізацією мобілізації в РФ після виборів до Держдуми та спробами російського командування знайти нові напрямки для наступу.

"Ворог шукає варіанти для збільшення ескалації", – зазначив Селезньов.

За його оцінкою, не можна повністю виключати спробу Росії атакувати північні області України, зокрема Чернігівщину, наземним шляхом.

Портал "Коментарі" вже писав, що спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий заявив, що Україна має визнати Волинську трагедію 1943–1944 років геноцидом поляків, якщо прагне стати членом Європейського Союзу.