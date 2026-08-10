Россия продолжает наращивать производство баллистических и других ракет, поэтому паузы между ударами по Украине могут стать значительно короче. В то же время украинские силы способны влиять на планы противника, в частности, нанося удары по его ракетной инфраструктуре. Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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По его словам, нынешние темпы российского ракетного производства не дают повода рассчитывать на четкий график массированных атак. Дополнительным фактором возможно использование Россией ракет, полученных от Северной Кореи.

"Не стоит говорить, что интервал между обстрелами составит три-пять дней. Не факт, что так будет. Атаки могут происходить гораздо чаще", – отметил Селезнев.

В то же время эксперт обратил внимание на ограничение российской армии. По его словам, РФ испытывает проблемы с количеством самолетов, способных запускать крылатые ракеты, а также сталкивается с трудностями в отношении морских носителей.

"Россияне не могут совершать частые массированные ракетные атаки с помощью самолетов", – пояснил он.

Селезнев также предположил, что Украина могла повлиять на подготовку отдельных российских ударов. В частности, он упомянул взрывы в Брянской области в преддверии возможной ракетной атаки.

"Я допускаю, что в рамках контрдействий пусковые установки или площадки для запуска ракет могли быть атакованы украинской армией", — сказал военный эксперт.

По мнению Селезнева, Россия и дальше может бить по критической инфраструктуре Украины. Среди потенциальных целей он назвал энергетические объекты, системы водоснабжения и водоотведения, связь, автомобильные и железнодорожные мосты.

"Функционирование населённого пункта критически зависит от водоснабжения и водоотведения. То есть, вода, электричество, связь, автомобильные и железнодорожные мосты могут быть приоритетом врага", – подчеркнул он.

Отдельно эксперт предупредил о возможном усилении боевых действий осенью. Он связывает подобный сценарий с потенциальной активизацией мобилизации в РФ после выборов в Госдуму и попытками российского командования найти новые направления для наступления.

"Враг ищет варианты для увеличения эскалации", — отметил Селезнев.

По его оценке нельзя полностью исключать попытку России атаковать северные области Украины, в частности Черниговщину, наземным путем.

Портал "Комментарии" уже писал, что спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943-1944 годов геноцидом поляков, если стремится стать членом Европейского Союза.