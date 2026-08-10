Северная Корея дала Путину новые ракеты: Зеленский сделал шокирующее заявление об опасном сценарии

Россия готовится принять на своей территории новую группу военных из Северной Кореи, а также уже получила от Пхеньяна дополнительные баллистические ракеты. Об этом 10 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

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По словам главы государства, Москва продолжает углублять военное сотрудничество с КНДР и планирует увеличить присутствие северокорейских военных на своей территории.

"Сейчас россияне готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте, дополнительную баллистику от Северной Кореи", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что привлечение Пхеньяна к войне представляет угрозу далеко за пределами Украины. По его мнению, использование северокорейских ракет и военных в реальных боевых условиях позволяет КНДР получать опыт, проверять собственное вооружение и устранять его слабые места.

"Чем больше здесь у нас, в Украине – в Европе – северокорейских попаданий, чем больше будет применений их ракет и солдат, чем больше они будут исправлять свои несовершенства и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасностей для Японии, для Республики Корея, для Филиппин и других стран региона", – предупредил президент.

Таким образом, по оценке Зеленского, война России против Украины фактически превращается в площадку, где Северная Корея может испытывать военные технологии и готовить своих военных к будущим конфликтам.

Глава государства призвал международных партнеров не ограничиваться заявлениями, а усилить совместные действия по противодействию российско-северокорейскому военному сотрудничеству. Отдельно он подчеркнул необходимость увеличения поставок Украине систем противовоздушной обороны, способных защищать города и критическую инфраструктуру от ракетных атак.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает наращивать производство баллистических и других ракет, из-за чего паузы между ударами по Украине могут стать значительно короче. В то же время украинские силы способны влиять на планы противника, в частности, нанося удары по его ракетной инфраструктуре. Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.