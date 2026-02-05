«Пів кіло динаміту» і погроза спалити Леніна: суд у Москві відправив жінку за ґрати на 4 роки

Кузьмінський районний суд Москви 4 лютого виніс суворий вирок у справі, яка починалася з п’яного дзвінка, а завершилася чотирма роками позбавлення волі. Ольгу Федосову визнали винною за статтею про "завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму", повідомляє пресслужба судів Москви.

"Кине пити": п’яний дзвінок на екстрені служби завершився для росіянки реальним терміном колонії

За версією слідства, жінка у стані алкогольного сп’яніння зателефонувала до екстрених служб і заявила, що має "пів кілограма динаміту", яким нібито збирається підірвати Червону площу. Окрім цього, вона пообіцяла підпалити Леніна, маючи на увазі мавзолей у центрі російської столиці.

Російські спецслужби відреагували миттєво: були задіяні оперативники, перевірки та затримання. Проте під час обшуків жодних вибухових речовин у Федосової не знайшли. Загроза виявилася вигаданою.

Пізніше, як зазначають у матеріалах справи, сама обвинувачена пояснила свої дії досить прозаїчно. За її словами, вона хотіла "показати свою крутість собутильникам". Ці слова не стали пом’якшувальною обставиною для суду.

Вирок уже викликав жваве обговорення в російських соцмережах. Одні користувачі називають його показовим і навіть демонстративно жорстким, інші — логічним у межах нинішньої політики Кремля. Юристи звертають увагу, що в Росії тема "тероризму" давно перетворилася на універсальний інструмент залякування, а будь-яка, навіть абсурдна заява автоматично розглядається як загроза державній безпеці.

Фактично російська влада одержима темою терористів, змов і вибухів, тому реакція на п’яний дзвінок виявилася більш ніж серйозною. Навіть без реальної вибухівки, без плану й без можливості реалізувати погрози, жінку сприйняли як елемент потенційної загрози системі. Водночас і жарти тамтешніх маргіналів – "в тему".

Читайте також в "Коментарях", як росіяни катують українських полонених.