Кузьминский районный суд Москвы 4 февраля вынес суровый приговор по делу, которое начиналось с пьяного звонка, а завершилось четырьмя годами лишения свободы . Ольгу Федосову признали виновной по статье о "заведомо ложном сообщении об акте терроризма" , сообщает пресс-служба судов Москвы.

"Бросит пить": пьяный звонок на экстренные службы завершился для россиянки реальным сроком колонии

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения позвонила по телефону в экстренные службы и заявила, что имеет "пол килограмма динамита" , которым якобы собирается взорвать Красную площадь . Кроме того, она пообещала поджечь Ленина , имея в виду мавзолей в центре российской столицы.

Российские спецслужбы отреагировали мгновенно: были задействованы оперативники, проверки и задержания. Однако во время обысков никаких взрывчатых веществ у Федосовой не нашли . Угроза оказалась вымышленной.

Позже, как отмечают в материалах дела, сама обвиняемая объяснила свои действия достаточно прозаично. По ее словам, она хотела "показать свою крутизна собутыльникам" . Эти слова не стали смягчающим обстоятельством для суда.

Приговор уже вызвал оживленное обсуждение в российских соцсетях. Одни пользователи называют его показательным и даже демонстративно жестким, другие логичным в рамках нынешней политики Кремля. Юристы обращают внимание, что в России тема "терроризма" давно превратилась в универсальный инструмент устрашения , а любое, даже абсурдное заявление автоматически рассматривается как угроза государственной безопасности.

Фактически российские власти одержимы темой террористов, заговоров и взрывов , поэтому реакция на пьяный звонок оказалась более чем серьезной. Даже без реальной взрывчатки, без плана и без возможности реализовать угрозы женщину восприняли как элемент потенциальной угрозы системе. В то же время и шутки тамошних маргиналов – "в тему".

