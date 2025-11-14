logo_ukra

BTC/USD

96733

ETH/USD

3175.54

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Після звірячого обстрілу РФ киянка накинулася на Кличка: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Після звірячого обстрілу РФ киянка накинулася на Кличка: деталі

Жінка в істериці звернулася до мера Києва Віталія Кличка, благаючи врятувати її доньку та зятя, які залишилися під руїнами

14 листопада 2025, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Масштабна нічна атака по Києву призвела до серйозних руйнувань у кількох районах столиці. Найскладніша ситуація склалася в Деснянському районі, де рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Трагедія набула особливо емоційного звучання після того, як місцева мешканка у розпачі звернулася до мера міста, благаючи врятувати її рідних, які опинилися під зруйнованою частиною будинку.

Після звірячого обстрілу РФ киянка накинулася на Кличка: деталі

Фото: з відкритих джерел

Очевидці й місцеві Telegram-канали передають слова жінки, котра у стані емоційного шоку кликала допомогу. 

"Я зараз помру. Під завалами моя донька і зять, ніхто нічого не говорить", — заявила вона. 

Поки рятувальники ліквідують пожежі та розбирають обвалені конструкції, правоохоронці повідомили про чотирьох загиблих унаслідок атаки. При цьому не виключають, що під уламками все ще можуть перебувати люди — пошукові роботи тривають без перерв.

У Києві постраждали щонайменше 29 осіб. До лікарень доправили дев’ятьох мешканців, серед них двоє дітей віком 7 і 10 років та вагітна жінка.

Їхній стан лікарі контролюють, надаючи необхідну медичну допомогу.

Ракетно-дронова атака пошкодила десятки житлових будинків, медичні заклади та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Уламки техніки спричинили займання на території одного зі столичних навчальних закладів.

Для підтримки мешканців у п’яти районах — Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському — розгорнули пункти допомоги, де можна отримати медичну, соціальну та психологічну підтримку.

За останніми даними, унаслідок атаки в ніч на 14 листопада кількість загиблих у Києві досягла чотирьох, а поранених — майже тридцяти.

Як вже писали "Коментарі", російські загарбники під час нічної атаки на Україну знову застосували протикорабельну ракету "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Суспільного. За його словами, деталі застосування ракети наразі уточнюються, оскільки інформація про її точний маршрут та наслідки ще надходить від місцевих військових адміністрацій та громад.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини