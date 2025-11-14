Після звірячого обстрілу РФ киянка накинулася на Кличка: деталі

Масштабна нічна атака по Києву призвела до серйозних руйнувань у кількох районах столиці. Найскладніша ситуація склалася в Деснянському районі, де рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Трагедія набула особливо емоційного звучання після того, як місцева мешканка у розпачі звернулася до мера міста, благаючи врятувати її рідних, які опинилися під зруйнованою частиною будинку.

Фото: з відкритих джерел

Очевидці й місцеві Telegram-канали передають слова жінки, котра у стані емоційного шоку кликала допомогу.

"Я зараз помру. Під завалами моя донька і зять, ніхто нічого не говорить", — заявила вона.

Поки рятувальники ліквідують пожежі та розбирають обвалені конструкції, правоохоронці повідомили про чотирьох загиблих унаслідок атаки. При цьому не виключають, що під уламками все ще можуть перебувати люди — пошукові роботи тривають без перерв.

У Києві постраждали щонайменше 29 осіб. До лікарень доправили дев’ятьох мешканців, серед них двоє дітей віком 7 і 10 років та вагітна жінка.

Їхній стан лікарі контролюють, надаючи необхідну медичну допомогу.

Ракетно-дронова атака пошкодила десятки житлових будинків, медичні заклади та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Уламки техніки спричинили займання на території одного зі столичних навчальних закладів.

Для підтримки мешканців у п’яти районах — Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському — розгорнули пункти допомоги, де можна отримати медичну, соціальну та психологічну підтримку.

За останніми даними, унаслідок атаки в ніч на 14 листопада кількість загиблих у Києві досягла чотирьох, а поранених — майже тридцяти.

Як вже писали "Коментарі", російські загарбники під час нічної атаки на Україну знову застосували протикорабельну ракету "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Суспільного. За його словами, деталі застосування ракети наразі уточнюються, оскільки інформація про її точний маршрут та наслідки ще надходить від місцевих військових адміністрацій та громад.