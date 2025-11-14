Путін зухвало атакував Україну "Цирконом": у Повітряних силах викрили цинічний мотив Кремля

Російські загарбники під час нічної атаки на Україну знову застосували протикорабельну ракету "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Суспільного. За його словами, деталі застосування ракети наразі уточнюються, оскільки інформація про її точний маршрут та наслідки ще надходить від місцевих військових адміністрацій та громад.

Фото: з відкритих джерел

"Кілька разів Росія вже використовувала ці ракети. Передовсім, їх запускали з окупованого півострова Крим. Це ракета протикорабельного типу", – зазначив Ігнат.

Він також підкреслив, що "Циркон" є новітньою розробкою серед російського ракетного арсеналу, і російські військові, ймовірно, спостерігають за її ефективністю у реальних бойових умовах. За словами Ігната, застосування таких високотехнологічних ракет дозволяє окупантам оцінити їх точність та бойові характеристики.

Начальник комунікацій додав, що інформація щодо конкретного удару по місту Суми наразі уточнюється.

"Точні дані будуть надані місцевими громадами та військовими адміністраціями, які спостерігали за наслідками цього удару", – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що такі атаки є частиною масштабної хвилі ракетних обстрілів, які окупанти проводять останнім часом, використовуючи різні типи зброї, включаючи високоточні ракети.

Відомо, що попередній раз ракета "Циркон" застосовувалася проти України 21 серпня, тоді вона також вразила місто Суми. Тоді це був 14-й випадок використання "Циркону" у війні проти України. Експерти зазначають, що регулярне використання таких ракет демонструє прагнення російської армії оцінити ефективність сучасної зброї в умовах активного опору українських сил.

