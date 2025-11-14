Скандал з Енергоатомом: ЄС терміново висунув різкий ультиматум Києву

Європейські партнери очікують від України чітких дій і прозорості у використанні фінансової допомоги після виявлення масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом" на приблизно $100 млн, повідомляє Politico.

Скандал спричинив розкол серед союзників Києва: частина країн оцінила роботу антикорупційних органів як доказ їхньої незалежності, тоді як інші вимагають від України додаткових заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

"Ендемічна корупція, виявлена в ході розслідування, є шокуючою. Це означатиме, що Європейська комісія буде змушена переглянути механізми витрачання коштів у енергетичному секторі України", — заявив один із високопосадовців.

Представники ЄС наголошують, що Києву доведеться підвищити рівень прозорості та контролю над фінансовими потоками, щоб зміцнити довіру міжнародних партнерів. Йдеться про ретельний моніторинг використання коштів, регулярне звітування та створення умов для мінімізації ризику повторення подібних випадків.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у телефонній розмові з президентом Зеленським підкреслив необхідність продовження антикорупційних реформ і створення прозорих правил контролю за державними фінансами, що дозволить ЄС впевнено продовжувати підтримку України.

Один із чиновників ЄС додав, що президент України має представити чіткий план подальшої боротьби з корупцією, щоб "заспокоїти всіх" партнерів і уникнути додаткових ризиків для фінансування.

Як вже писали "Коментарі", корупційні схеми в Енергоатомі, ймовірно, мали підтримку найвищого керівництва держави і використовувалися для посилення політичного впливу та переформатування державних інституцій. Про це в ефірі Espreso заявив політичний експерт Володимир Цибулько.