Скандал с Энергоатомом: ЕС срочно выдвинул резкий ультиматум Киеву

Европейские партнеры ожидают от Украины четких действий и прозрачности в использовании финансовой помощи после выявления масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом" примерно на $100 млн, сообщает Politico.

Скандал вызвал раскол среди союзников Киева: часть стран оценила работу антикоррупционных органов как доказательство их независимости, тогда как другие требуют от Украины дополнительных мер по предотвращению подобных случаев в будущем.

"Эндемическая коррупция, выявленная в ходе расследования, шокирующая. Это будет означать, что Европейская комиссия будет вынуждена пересмотреть механизмы расходования средств в энергетическом секторе Украины", — заявил один из чиновников.

Представители ЕС отмечают, что Киеву придется повысить уровень прозрачности и контроля над финансовыми потоками, чтобы укрепить доверие международных партнеров. Речь идет о тщательном мониторинге использования средств, регулярной отчетности и создании условий для минимизации риска повторения подобных случаев.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Зеленским подчеркнул необходимость продолжения антикоррупционных реформ и создания прозрачных правил контроля государственных финансов, что позволит ЕС уверенно продолжать поддержку Украины.

Один из чиновников ЕС добавил, что президент Украины должен представить четкий план дальнейшей борьбы с коррупцией, чтобы успокоить всех партнеров и избежать дополнительных рисков для финансирования.

Как уже писали "Комментарии", коррупционные схемы в Энергоатоме, вероятно, имели поддержку высшего руководства государства и использовались для усиления политического влияния и переформатирования государственных институций. Об этом в эфире Espreso заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.