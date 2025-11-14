После зверского обстрела РФ киевлянка набросилась на Кличко: детали

Масштабная ночная атака по Киеву привела к серьезным разрушениям в нескольких районах столицы. Сложнейшая ситуация сложилась в Деснянском районе, где спасательные службы продолжают поиск людей под завалами. Трагедия приобрела особенно эмоциональное звучание после того, как местная жительница в отчаянии обратилась к мэру города, умоляя спасти ее родных, оказавшихся под разрушенной частью дома.

Фото: из открытых источников

Очевидцы и местные Telegram-каналы передают слова женщины, которая в состоянии эмоционального шока вызвала помощь.

"Я сейчас умру. Под завалами моя дочь и зять, никто ничего не говорит", — заявила она.

Пока спасатели ликвидируют пожары и разбирают обрушенные конструкции, правоохранители сообщили о четырех погибших в результате атаки. При этом не исключают, что под обломками все еще могут находиться люди — поисковые работы продолжаются без перерывов.

В Киеве пострадали не менее 29 человек. В больницы доставлены девять жителей, среди них двое детей в возрасте 7 и 10 лет и беременная женщина.

Их состояние врачи контролируют, оказывая необходимую медицинскую помощь.

Ракетно-дроновая атака повредила десятки жилых домов, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры. Обломки техники привели к возгоранию на территории одного из столичных учебных заведений.

Для поддержки жителей в пяти районах – Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском – развернули пункты помощи, где можно получить медицинскую, социальную и психологическую поддержку.

По последним данным, в результате атаки в ночь на 14 ноября количество погибших в Киеве достигло четырех, а раненых — почти тридцать.

Как уже писали "Комментарии", российские захватчики во время ночной атаки на Украину снова применили противокорабельную ракету "Циркон". Запуск прошел с территории временно оккупированного Крыма, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Общественного. По его словам, детали применения ракеты уточняются, поскольку информация о ее точном маршруте и последствиях еще поступает от местных военных администраций и общин.