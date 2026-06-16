Після зустрічі Зеленського і Трампа війна може стати кардинально іншою, але є нюанс: гучна заява

Після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка відбулася 16 червня на полях саміту G7, з’явилися обережні очікування щодо можливого посилення тиску США на Росію. Водночас експерти наголошують: варто зберігати реалістичний погляд на ситуацію і не переоцінювати швидкі політичні зміни.

Фото: з відкритих джерел

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що участь України в самітах G7 викликає різку реакцію російської пропаганди, яка, за його словами, перебуває "в істериці" через посилення міжнародної підтримки Києва. Він нагадав, що Росія раніше також входила до цього формату, однак була виключена після початку агресії проти України у 2014 році.

За словами Ступака, певні позитивні сигнали після контактів на рівні G7 справді можливі, однак це не означає різкої зміни курсу США. Він підкреслив, що наразі немає підстав очікувати швидкого перегляду позиції Дональда Трампа щодо війни.

Експерт зауважив, що якби за перші півтора року президентства Трампа не було суттєвого тиску на Росію, то малоймовірно, що такі кроки відбудуться раптово зараз. На його думку, очікувати масштабних зрушень у короткій перспективі не варто.

Водночас він додав, що у попередні місяці Трамп мав можливість більш жорстко впливати на Кремль, однак не скористався нею повною мірою, що, ймовірно, вплинуло на подальший перебіг подій. Через це війна, за прогнозами аналітиків, може тривати ще певний час.

Портал "Коментарі" вже писав, що станом на червень 2026 року Сили оборони України суттєво послабили воєнно-економічний потенціал РФ завдяки високоточним ударам на відстані понад 1500 км. Системні атаки по нафтопереробній інфраструктурі спричинили глибоку паливну кризу та змусили Росію обмежувати внутрішній ринок пального. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.