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Після цього удару ЗСУ Путіну буде вкрай важко воювати в Україні: розкрито сенсаційні наслідки

Українські військові продовжують уражати паливно-енергетичну інфраструктуру РФ, що призводить до збоїв у логістиці та зупинки низки технологічних установок

16 червня 2026, 19:55
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Клименко Елена

Станом на червень 2026 року Сили оборони України суттєво послабили воєнно-економічний потенціал РФ завдяки високоточним ударам на відстані понад 1500 км. Системні атаки по нафтопереробній інфраструктурі спричинили глибоку паливну кризу та змусили Росію обмежувати внутрішній ринок пального. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Після цього удару ЗСУ Путіну буде вкрай важко воювати в Україні: розкрито сенсаційні наслідки

Фото: з відкритих джерел

Українські удари вразили щонайменше 16 великих НПЗ і терміналів, через що РФ втратила понад 30% нафтопереробних потужностей. Більше 40 технологічних установок зупинили роботу, а їх відновлення ускладнене санкціями та браком імпортного обладнання.

Падіння переробки спричинило скорочення видобутку нафти до близько 9 млн барелів на добу та посилило експортні обмеження.

Внутрішній ринок пального опинився під тиском. Виробництво бензину впало до найнижчого рівня за останні 16 років. Попри заборону експорту, стабілізувати ситуацію не вдалося.

На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму та Луганську, бензин видають за талонами. У низці регіонів РФ — Бєлгородській, Курській та Псковській областях — введено ліміти на продаж пального до 20 літрів на одну особу.

Проблеми торкнулися й авіаційної галузі: через нестачу пального аеропорти змушені обмежувати заправку літаків. Додатково влада дозволила виробництво низькоякісного бензину стандарту Євро-3 для підтримки внутрішнього ринку.

Українські удари також впливають на російську армію, створюючи перебої з пальним для техніки та логістики, що знижує її бойові можливості.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський фрегат "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальні постріли у напрямку приватної британської яхти, яка, за попередніми даними, наблизилася до військового корабля під час його проходження через Ла-Манш. Інцидент стався у вівторок близько 11:40 у морській зоні між островом Уайт і узбережжям Нормандії.  



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