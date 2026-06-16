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Путін віддав наказ вчинити безпрецедентну провокацію проти корабля НАТО: шокуючі деталі

Російський фрегат "Адмірал Григорович" здійснив попереджувальні постріли у бік британської яхти

16 червня 2026, 19:25
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Клименко Елена

Російський фрегат "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальні постріли у напрямку приватної британської яхти, яка, за попередніми даними, наблизилася до військового корабля під час його проходження через Ла-Манш. Інцидент стався у вівторок близько 11:40 у морській зоні між островом Уайт і узбережжям Нормандії. Про це повідомляє Belfast Telegraph.

Путін віддав наказ вчинити безпрецедентну провокацію проти корабля НАТО: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

За інформацією екіпажу яхти, вогонь був відкритий з дистанції приблизно 450 метрів. Подія відбулася у відкритих водах, приблизно за 37 кілометрів від острова Уайт. У результаті інциденту постраждалих немає, однак компетентні служби вже розпочали перевірку обставин.

Представник Міністерства оборони Великої Британії підтвердив, що ситуація перебуває на етапі розслідування.

"Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші", — зазначив він. 

Російський фрегат проходив протоку під контролем британського патрульного корабля HMS Mersey. Після отримання інформації про постріли до району події було скеровано додатковий катер з корабля HMS Tyne для перевірки стану екіпажу яхти та уточнення деталей інциденту.

Аналітики зазначають, що подія може свідчити про подальше загострення напруги між Лондоном і Москвою в морській акваторії. На тлі цього також згадуються нещодавні дії британських сил безпеки, які провели операцію на російському танкері "Смиртос", що пов’язаний із так званим "тіньовим флотом" РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про особисті переживання, пов’язані з браком часу для родини, та зізнався, що найбільше шкодує саме через недостатню можливість спілкуватися зі своїми дітьми. Про це йдеться в інтерв’ю, яке було записане під час саміту G7, повідомляє Clash Report.



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