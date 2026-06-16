Путін віддав наказ вчинити безпрецедентну провокацію проти корабля НАТО: шокуючі деталі

Російський фрегат "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальні постріли у напрямку приватної британської яхти, яка, за попередніми даними, наблизилася до військового корабля під час його проходження через Ла-Манш. Інцидент стався у вівторок близько 11:40 у морській зоні між островом Уайт і узбережжям Нормандії. Про це повідомляє Belfast Telegraph.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією екіпажу яхти, вогонь був відкритий з дистанції приблизно 450 метрів. Подія відбулася у відкритих водах, приблизно за 37 кілометрів від острова Уайт. У результаті інциденту постраждалих немає, однак компетентні служби вже розпочали перевірку обставин.

Представник Міністерства оборони Великої Британії підтвердив, що ситуація перебуває на етапі розслідування.

"Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші", — зазначив він.

Російський фрегат проходив протоку під контролем британського патрульного корабля HMS Mersey. Після отримання інформації про постріли до району події було скеровано додатковий катер з корабля HMS Tyne для перевірки стану екіпажу яхти та уточнення деталей інциденту.

Аналітики зазначають, що подія може свідчити про подальше загострення напруги між Лондоном і Москвою в морській акваторії. На тлі цього також згадуються нещодавні дії британських сил безпеки, які провели операцію на російському танкері "Смиртос", що пов’язаний із так званим "тіньовим флотом" РФ.

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