По состоянию на июнь 2026 г. Силы обороны Украины существенно ослабили военно-экономический потенциал РФ благодаря высокоточным ударам на расстоянии более 1500 км. Системные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре повлекли за собой глубокий топливный кризис и заставили Россию ограничивать внутренний рынок горючего. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Фото: из открытых источников

Украинские удары поразили не менее 16 крупных НПЗ и терминалов, из-за чего РФ потеряла более 30% нефтеперерабатывающих мощностей. Более 40 технологических установок остановили работу, а их восстановление затруднено санкциями и нехваткой импортного оборудования.

Падение переработки повлекло за собой сокращение добычи нефти до около 9 млн баррелей в сутки и усилило экспортные ограничения.

Внутренний рынок горючего оказался под давлением. Производство бензина упало до самого низкого уровня за последние 16 лет. Несмотря на запрет на экспорт, стабилизировать ситуацию не удалось.

На временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму и Луганске, бензин выдают по талонам. В ряде регионов РФ – Белгородской, Курской и Псковской областях – введены лимиты на продажу горючего до 20 литров на одного человека.

Проблемы коснулись и авиационной отрасли: из-за нехватки горючего аэропорты вынуждены ограничивать заправку самолетов. Дополнительно власти разрешили производство низкокачественного бензина стандарта Евро-3 для поддержки внутреннего рынка.

Украинские удары также влияют на русскую армию, создавая перебои с горючим для техники и логистики, что снижает ее боевые возможности.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский фрегат "Адмирал Григорьевич" открыл предупредительные выстрелы в направлении частной британской яхты, которая, по предварительным данным, приблизилась к военному кораблю во время его прохождения через Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11.40 в морской зоне между островом Уайт и побережьем Нормандии.