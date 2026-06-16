logo

BTC/USD

65873

ETH/USD

1793.45

USD/UAH

44.78

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После этого удара ВСУ Путину будет крайне тяжело воевать в Украине: раскрыты сенсационные последствия
commentss НОВОСТИ Все новости

После этого удара ВСУ Путину будет крайне тяжело воевать в Украине: раскрыты сенсационные последствия

Украинские военные продолжают поражать топливно-энергетическую инфраструктуру РФ, что приводит к сбоям в логистике и остановке ряда технологических установок.

16 июня 2026, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По состоянию на июнь 2026 г. Силы обороны Украины существенно ослабили военно-экономический потенциал РФ благодаря высокоточным ударам на расстоянии более 1500 км. Системные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре повлекли за собой глубокий топливный кризис и заставили Россию ограничивать внутренний рынок горючего. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

После этого удара ВСУ Путину будет крайне тяжело воевать в Украине: раскрыты сенсационные последствия

Фото: из открытых источников

Украинские удары поразили не менее 16 крупных НПЗ и терминалов, из-за чего РФ потеряла более 30% нефтеперерабатывающих мощностей. Более 40 технологических установок остановили работу, а их восстановление затруднено санкциями и нехваткой импортного оборудования.

Падение переработки повлекло за собой сокращение добычи нефти до около 9 млн баррелей в сутки и усилило экспортные ограничения.

Внутренний рынок горючего оказался под давлением. Производство бензина упало до самого низкого уровня за последние 16 лет. Несмотря на запрет на экспорт, стабилизировать ситуацию не удалось.

На временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму и Луганске, бензин выдают по талонам. В ряде регионов РФ – Белгородской, Курской и Псковской областях – введены лимиты на продажу горючего до 20 литров на одного человека.

Проблемы коснулись и авиационной отрасли: из-за нехватки горючего аэропорты вынуждены ограничивать заправку самолетов. Дополнительно власти разрешили производство низкокачественного бензина стандарта Евро-3 для поддержки внутреннего рынка.

Украинские удары также влияют на русскую армию, создавая перебои с горючим для техники и логистики, что снижает ее боевые возможности.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский фрегат "Адмирал Григорьевич" открыл предупредительные выстрелы в направлении частной британской яхты, которая, по предварительным данным, приблизилась к военному кораблю во время его прохождения через Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11.40 в морской зоне между островом Уайт и побережьем Нормандии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости