После встречи Зеленского и Трампа война может стать кардинально иной, но есть нюанс: громкое заявление

После встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, состоявшейся 16 июня на полях саммита G7, появились осторожные ожидания по поводу возможного усиления давления США на Россию. В то же время эксперты отмечают: следует сохранять реалистичный взгляд на ситуацию и не переоценивать быстрые политические изменения.

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Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что участие Украины в саммитах G7 вызывает резкую реакцию российской пропаганды, которая, по его словам, находится "в истерике" из-за усиления международной поддержки Киева. Он напомнил, что Россия ранее также входила в этот формат, однако была исключена после начала агрессии против Украины в 2014 году.

По словам Ступака, определенные положительные сигналы после контактов на уровне G7 действительно возможны, однако это не означает резкой смены курса США. Он подчеркнул, что пока нет оснований ожидать быстрого пересмотра позиции Дональда Трампа в отношении войны.

Эксперт отметил, что если бы за первые полтора года президентства Трампа не было существенного давления на Россию, маловероятно, что такие шаги состоятся внезапно сейчас. По его мнению, ожидать масштабных сдвигов в короткой перспективе не стоит.

В то же время, он добавил, что в предыдущие месяцы Трамп имел возможность более жестко влиять на Кремль, однако не воспользовался ею в полной мере, что, вероятно, повлияло на дальнейшее течение событий. Поэтому война, по прогнозам аналитиков, может продолжаться еще некоторое время.

Портал "Комментарии" уже писал , что по состоянию на июнь 2026 года Силы обороны Украины существенно ослабили военно-экономический потенциал РФ благодаря высокоточным ударам на расстоянии более 1500 км. Системные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре повлекли за собой глубокий топливный кризис и заставили Россию ограничивать внутренний рынок горючего. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.