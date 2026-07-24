Після візиту до Вашингтону у Зеленського будуть беззаперечні "козирі": озвучено несподівану причину

Майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, де він планує зустрітися з Дональдом Трампом і взяти участь у заходах, пов'язаних із прощанням із сенатором Ліндсі Гремом, може стати важливим дипломатичним кроком для Києва. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.

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За його словами, українська влада намагається максимально використати можливості для донесення своєї позиції до найближчого оточення Трампа. Зокрема, цьому сприяло інтерв'ю президента України американській блогерці Лорі Лумер, яку вважають однією з найвпливовіших прихильниць експрезидента США.

Клочок зазначив, що незалежно від того, чи приїзд Лумер до України був запрошенням української сторони або її власною ініціативою, такий крок є виправданим.

"Україна має на меті донести до американської спільноти й політикуму свою позицію щодо завершення війни та отримати більше прихильності. У будь-якому випадку цей крок правильний", – наголосив політолог.

Водночас експерт звернув увагу на законопроєкт про нові санкції проти Росії, який найближчим часом можуть винести на голосування в Конгресі США. За інформацією американських ЗМІ, документ має підтримку частини демократів, однак містить норму, яка не зобов'язує президента США автоматично вводити нові обмеження.

За словами Клочка, це означає, що остаточне рішення все одно залишатиметься за Дональдом Трампом.

Політолог також звернув увагу на символізм майбутніх подій у Вашингтоні. Церемонія прощання з Ліндсі Гремом, який активно просував санкційну політику щодо Росії, може стати важливим політичним тлом для розгляду відповідного законопроєкту.

Портал "Коментарі" вже писав, що заява президента Володимира Зеленського про те, що вже цієї зими Україна або вийде на переговори з Росією, або зіткнеться з новою ескалацією війни, не означає, що Кремль уже готовий до діалогу. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.