Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где он планирует встретиться с Дональдом Трампом и поучаствовать в мероприятиях, связанных с прощанием с сенатором Линдси Грэмом, может стать важным дипломатическим шагом для Киева. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.

Фото: из открытых источников

По его словам, украинские власти пытаются максимально использовать возможности для донесения своей позиции до ближайшего окружения Трампа. В частности, этому способствовало интервью президента Украины американской блоггерке Лори Лумер, которую считают одной из самых влиятельных поклонниц экспрезидента США.

Клочок отметил, что независимо от того, был ли приезд Лумер в Украину приглашением украинской стороны или ее собственной инициативой, такой шаг оправдан.

"Украина имеет целью донести до американского сообщества и политикума свою позицию по завершению войны и получить больше приверженности. В любом случае этот шаг верен", — подчеркнул политолог.

В то же время эксперт обратил внимание на законопроект о новых санкциях против России, который в ближайшее время может быть вынесен на голосование в Конгрессе США. По информации американских СМИ, документ имеет поддержку части демократов, однако содержит норму, не обязывающую президента США автоматически вводить новые ограничения.

По словам Клочко, это означает, что окончательное решение все равно будет оставаться за Дональдом Трампом.

Политолог также указал на символизм будущих событий в Вашингтоне. Церемония прощания с Линдси Грэмом, активно продвигавшего санкционную политику в отношении России, может стать важным политическим фоном для рассмотрения соответствующего законопроекта.

Портал " Комментарии" уже писал , что заявление президента Владимира Зеленского о том, что уже этой зимой Украина либо выйдет на переговоры с Россией, либо столкнется с новой эскалацией войны, не означает, что Кремль уже готов к диалогу. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.