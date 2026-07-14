Після виборів у Росії стане реально небезпечно: розкрито кривавий план Кремля в Україні

Росія може вдатися до нових агресивних дій після завершення виборчої кампанії, однак найбільш імовірний сценарій не обов'язково передбачає масштабний наступ на новому напрямку. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній.

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За його словами, у західних медіа дедалі частіше з'являються повідомлення про можливу загальну мобілізацію в РФ, відкриття нового фронту, а також підготовку провокацій і атак проти європейських країн. Водночас експерт закликав критично оцінювати подібні прогнози.

Загородній зазначив, що Кремль уже давно використовує тактику залякування як українців, так і європейських партнерів, намагаючись змусити Захід скоротити підтримку України. Саме тому інформаційний тиск є одним із ключових інструментів Москви.Коментуючи можливість відкриття нового фронту, політолог припустив, що Росія теоретично може обрати різні напрямки — від півночі України до інших регіонів. Проте, за його словами, значно реалістичнішим виглядає інший сценарій.

"Європу він зараз може атакувати "Шахедами". Наприклад, ту саму Польщу, щоб її дестабілізувати. Для цього не потрібні сотні тисяч солдатів", — пояснив Загородній.

На його думку, під загрозою також можуть опинитися країни Балтії. Водночас він наголосив, що це лише один із можливих варіантів розвитку подій, а остаточне рішення залежатиме від розрахунків Кремля.

Окремо експерт висловив сумнів, що Москва безперешкодно проведе масштабну мобілізацію. За його словами, якщо Україна продовжить ефективно завдавати ударів по російській території та критичній інфраструктурі, це може серйозно ускладнити такі плани.

"Якби все було так просто, вони б давно провели мобілізацію. Але є ризики — від можливого соціального невдоволення до економічних проблем, які можуть цьому завадити", — підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія вже зараз готується до нової кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі, розраховуючи створити масштабні проблеми восени та взимку. Водночас Україна намагається діяти на випередження, знищуючи підприємства, які виробляють ракети для російської армії. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак.