После выборов в России станет реально опасно: раскрыт кровавый план Кремля в Украине

Россия может предпринять новые агрессивные действия после завершения избирательной кампании, однако наиболее вероятный сценарий не обязательно предполагает масштабное наступление на новом направлении. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний.

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По его словам, в западных медиа все чаще появляются сообщения о возможной всеобщей мобилизации в РФ, открытии нового фронта, а также подготовке провокаций и атак против европейских стран. В то же время, эксперт призвал критически оценивать подобные прогнозы.

Загородний отметил, что Кремль уже давно использует тактику устрашения как украинцев, так и европейских партнеров, пытаясь заставить Запад сократить поддержку Украины. Именно поэтому информационное давление является одним из ключевых инструментов Москвы. Комментируя возможность открытия нового фронта, политолог предположил, что Россия теоретически может выбрать разные направления от севера Украины до других регионов. Однако, по его словам, гораздо более реалистичным выглядит другой сценарий.

"Европа он сейчас может атаковать "Шахедами". Например, ту же Польшу, чтобы ее дестабилизировать. Для этого не нужны сотни тысяч солдат", — пояснил Загородний.

По его мнению, под угрозой могут оказаться страны Балтии. В то же время, он подчеркнул, что это лишь один из возможных вариантов развития событий, а окончательное решение будет зависеть от расчетов Кремля.

Отдельно эксперт выразил сомнение, что Москва беспрепятственно проведет масштабную мобилизацию. По его словам, если Украина продолжит эффективно наносить удары по российской территории и критической инфраструктуре, это может серьезно усложнить такие планы.

"Если бы все было так просто, они бы давно провели мобилизацию. Но есть риски — от возможного социального недовольства до экономических проблем, которые могут этому помешать", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия уже сейчас готовится к новой кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре, рассчитывая создать масштабные проблемы осенью и зимой. В то же время Украина пытается действовать на опережение, уничтожая предприятия, производящие ракеты для российской армии. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.