Після ударів по Криму, Москві та Пітеру все змінилося: у США зробили різку заяву

Російський диктатор Володимир Путін поступово втрачає репутацію сильного лідера навіть серед найближчих союзників. Такого висновку дійшли колишній офіцер військової розвідки США Джонатан Світ і експерт з національної безпеки Марк Тот у своїй колонці для The Hill.

Удари по Москві. Фото: з відкритих джерел

На думку авторів, останні місяці стали особливо складними для Кремля. Російська армія продовжує нести значні втрати на фронті, тоді як Україна посилює тиск не лише на окуповані території, а й на стратегічні об'єкти всередині самої Росії.

Аналітики звертають увагу на серію успішних атак українських безпілотників. Особливо болючими для Москви стали удари під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, коли під атакою опинилися нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військово-морська база в Кронштадті. Подібні інциденти, на думку експертів, підривають образ Росії як держави, здатної гарантувати безпеку навіть власних ключових об'єктів.

У статті також згадується відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Путіна із закликом до припинення вогню та особистої зустрічі для пошуку шляхів завершення війни. Кремль відкинув цю пропозицію, однак невдовзі після цього Україна завдала нових ударів по російській інфраструктурі, зокрема по Московському нафтопереробному заводу.

Окрему увагу автори приділяють поведінці Олександра Лукашенка. Попри союзницькі відносини з Москвою, білоруський керівник останнім часом демонструє дедалі більшу обережність і уникає прямого втягування своєї країни у війну. Це, на думку оглядачів, свідчить про зростання сумнівів навіть серед найближчих партнерів Росії.

Підсумовуючи, експерти зазначають, що регулярні удари по російській території та відсутність відчутних перемог на фронті поступово руйнують міф про непохитність Кремля. За їхньою оцінкою, союзники дедалі частіше починають замислюватися над тим, чи здатна Росія гарантувати безпеку не лише їм, а навіть самій собі.

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