Российский диктатор Владимир Путин постепенно теряет репутацию сильнейшего лидера даже среди ближайших союзников. К такому выводу пришли бывший офицер военной разведки США Джонатан Мир и эксперт по национальной безопасности Марк Тот в своей колонке для The Hill.

Удары по Москве. Фото: из открытых источников

По мнению авторов, последние месяцы стали особенно сложными для Кремля. Российская армия продолжает нести значительные потери на фронте, в то время как Украина усиливает давление не только на оккупированные территории, но и на стратегические объекты внутри самой России.

Аналитики обращают внимание на серию успешных атак украинских беспилотников. Особенно болезненными для Москвы стали удары во время Петербургского международного экономического форума, когда под атакой оказались нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военно-морская база в Кронштадте. Подобные инциденты, по мнению экспертов, подрывают образ России как государства, способного обеспечить безопасность даже собственных ключевых объектов.

В статье также упоминается открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Путину с призывом к прекращению огня и личной встрече для поиска путей завершения войны. Кремль отверг это предложение, однако вскоре после этого Украина нанесла новые удары по российской инфраструктуре, в частности, по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Отдельное внимание авторы уделяют поведению Александра Лукашенко. Несмотря на союзнические отношения с Москвой, белорусский руководитель в последнее время демонстрирует все большую осторожность и избегает прямого втягивания своей страны в войну. Это, по мнению обозревателей, свидетельствует о росте сомнений даже среди ближайших партнеров России.

Подытоживая, эксперты отмечают, что регулярные удары по российской территории и отсутствие ощутимых побед на фронте постепенно разрушают миф о непреклонности Кремля. По их оценке, союзники все чаще начинают задумываться над тем, способна ли Россия обеспечить безопасность не только им, а даже самой себе.

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