Після страшного обстрілу Києво-Печерської лаври сталося щось неймовірне: священники вразили правдою

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня, зокрема внаслідок удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври, у соцмережах звернули увагу на незвичайний збіг подій. Після повідомлень про займання даху святині в столиці розпочався сильний дощ, який тривав у період гасіння пожежі. А вже вранці, коли рятувальникам майже вдалося повністю ліквідувати вогонь, над територією Лаври з’явилася веселка.

Фото: з відкритих джерел

За даними метеорологічних сервісів, опади в Києві прогнозувалися пізніше — після третьої години ночі. Втім, фактично дощ розпочався раніше, приблизно близько другої години, саме в момент, коли виникла пожежа після влучання дрона. Це й стало причиною активного обговорення події серед користувачів мережі, які пов’язали погодні зміни з подіями біля святині.

Єпископ Православної церкви України, намісник Києво-Печерської лаври Авраамій у коментарі для ТСН.ua назвав дощ духовним знаком. Він зазначив, що опади почалися одразу після удару, змінювали інтенсивність, але тривали до моменту повної ліквідації пожежі.

"Однозначно, навіть немає сумнівів в тому, що цей дощ став Божим благословенням і знак милості Божої до нашої обителі. Дійсно, одразу після влучання "Шахеда" по Успенському собору почався дощ. Він ставав то меншим, то посилювався, але йшов практично до тих пір, поки рятувальники повністю не загасили пожежу. І під ранок, близько 8 години, погода почала налагоджуватись. І зараз, до кінця дня, погода ясна", — зазначив він.

Також духовенство звернуло увагу на появу веселки над Лаврою вранці, що було сприйнято як ще один символічний знак.

"Це є підтвердженням того, що Бог з Україною. Удар на себе прийняла та частина собору, яка біля вівтарної частини", — додав Авраамій.

Водночас у церковному середовищі підкреслюють, що будь-які акти агресії проти святинь є неприпустимими. Представники УПЦ наголосили, що церква засуджує війну та руйнування, адже, за їхніми словами, духовні цінності не можуть поєднуватися з насильством.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вперше з’являються перші сигнали можливого відкриття дипломатичного шляху для завершення війни, яку Росія веде проти України. Таку позицію він озвучив напередодні саміту "Групи семи" (G7), що відбувся 15 червня у французькому Евіан-ле-Блен.