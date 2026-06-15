После страшного обстрела Киево-Печерской лавры произошло нечто невероятное: священники поразили правдой

Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 15 июня, в том числе в результате удара по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, в соцсетях обратили внимание на необычное стечение событий. После сообщений о возгорании крыши святыни в столице начался сильный дождь, продолжавшийся в период тушения пожара. А утром, когда спасателям почти удалось полностью ликвидировать огонь, над территорией Лавры появилась радуга.

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По данным метеорологических сервисов, осадки в Киеве прогнозировались позже — после трех часов ночи. Впрочем, фактически дождь начался раньше, примерно около двух часов, именно в момент, когда возник пожар после попадания дрона. Это и стало причиной активного обсуждения событий среди пользователей сети, которые связали погодные изменения с событиями у святыни.

Епископ Православной церкви Украины, наместник Киево-Печерской лавры Авраамий, в комментарии для ТСН.ua назвал дождь духовным знаком. Он отметил, что осадки начались сразу после удара, меняли интенсивность, но продолжались до момента полной ликвидации пожара.

"Однозначно, даже нет сомнений в том, что этот дождь стал благословением Божиим и знак милости Божией к нашей обители. Действительно, сразу после попадания Шахеда по Успенскому собору начался дождь. Он становился то меньше, то усиливался, но уходил практически до тех пор, пока спасатели полностью не потушили пожар. И к утру, около 8 часов, погода начала налаживаться. И сейчас, до конца дня, погода ясна", – отметил он.

Также духовенство обратило внимание на появление радуги над Лаврой утром, воспринято как еще один символический знак.

"Это подтверждение того, что Бог с Украиной. Удар на себя приняла та часть собора, которая у алтарной части", — добавил Авраамий.

В то же время в церковной среде подчеркивают, что любые акты агрессии против святынь недопустимы. Представители УПЦ подчеркнули, что церковь осуждает войну и разрушение, ведь, по их словам, духовные ценности не могут совмещаться с насилием.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что впервые появляются первые сигналы возможного открытия дипломатического пути для завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Такую позицию он озвучил накануне состоявшегося 15 июня во французском Эвиан-ле-Блен саммита "Группы семи" (G7).