Після припинення вогню на Україну чекає ще страшніший етап війни: експерт шокував причиною



















Будь-яке припинення вогню між Україною та Росією без надійних зовнішніх гарантій може виявитися лише паузою перед новим етапом війни. Тому Києву необхідно домагатися такого формату домовленостей, який фізично стримуватиме Москву від повторного вторгнення. Таку думку висловив політичний аналітик Тарас Чорновіл.

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За його оцінкою, розраховувати на те, що Росія добровільно залишить усі окуповані території в межах потенційної мирної угоди, наразі нереалістично. Чорновіл різко критикує політику президента Володимира Зеленського і вважає, що Україна раніше мала кращі можливості для зміни ситуації на фронті. Це є оцінкою самого аналітика.

Водночас Чорновіл припускає сценарій тимчасового припинення вогню, яке Україна могла б використати для переозброєння, зміцнення оборони та підготовки до можливого нового російського наступу.

"Це може бути певний момент якогось тимчасового перемир'я, припинення вогню... Але це має бути під гарантії, що в цей момент Росія не вторгнеться", — заявив Чорновіл.

Найнадійнішим варіантом таких гарантій він вважає безпосередню присутність військових країн НАТО в Україні після встановлення режиму припинення вогню.

"Це запрошення до НАТО ввести свої підрозділи військ на момент, тільки почнеться перемир'я, щоб натівські війська були в Україні. Саме як гарант, що Росія не почне наступати", — пояснив аналітик.

Ще одним можливим варіантом Чорновіл назвав рух України до НАТО принаймні в межах територій, які контролює Київ.

При цьому він виступає проти угоди, яка могла б передбачати остаточне юридичне визнання втрати окупованих територій. За його словами, припинення вогню та повноцінний мирний договір — принципово різні речі. Тимчасова зупинка бойових дій, на його думку, не повинна означати відмову України від Криму, Донбасу чи інших окупованих Росією територій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що серія зустрічей між світовими лідерами протягом вересня може створити передумови для активізації переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Особливо важливим періодом можуть стати кінець вересня та жовтень, коли позиції ключових гравців почнуть набувати конкретніших обрисів. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, аналізуючи дипломатичну активність навколо України.