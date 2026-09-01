После прекращения огня Украину ждет еще более страшный этап войны: эксперт шокировал причиной



















Любое прекращение огня между Украиной и Россией без надежных внешних гарантий может оказаться паузой перед новым этапом войны. Поэтому Киеву необходимо добиваться такого формата договоренностей, который будет физически сдерживать Москву от повторного вторжения. Такое мнение высказал политический аналитик Тарас Чорновил.

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По его оценке, рассчитывать на то, что Россия добровольно покинет все оккупированные территории в рамках потенциального мирного соглашения, пока нереалистично. Чорновил резко критикует политику президента Владимира Зеленского и считает, что у Украины раньше были лучшие возможности для изменения ситуации на фронте. Это оценка самого аналитика.

В то же время, Чорновил предполагает сценарий временного прекращения огня, который Украина могла бы использовать для перевооружения, укрепления обороны и подготовки к возможному новому российскому наступлению.

"Это может быть определенный момент какого-то временного перемирия, прекращение огня... Но это должно быть под гарантии, что в этот момент Россия не вторгнется", — заявил Чорновил.

Самым надежным вариантом таких гарантий считает непосредственное присутствие военных стран НАТО в Украине после установления режима прекращения огня.

Это приглашение в НАТО ввести свои подразделения войск на момент, только начнется перемирие, чтобы натовские войска были в Украине. Именно как гарант, что Россия не станет наступать", — пояснил аналитик.

Еще одним возможным вариантом Чорновил назвал движение Украины в НАТО по крайней мере в пределах контролируемых Киевом территорий.

При этом он выступает против соглашения, которое могло бы предусматривать окончательное юридическое признание утраты оккупированных территорий. По его словам, прекращение огня и полноценный мирный договор – принципиально разные вещи. Временная остановка боевых действий, по его мнению, не должна означать отказ Украины от Крыма, Донбасса или других оккупированных Россией территорий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что серия встреч между мировыми лидерами в течение сентября может создать предпосылки для активизации переговоров по завершению войны России против Украины. Особенно важным периодом могут стать конец сентября и октябрь, когда позиции ключевых игроков начнут приобретать более конкретные очертания. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, анализируя дипломатическую активность Украины.