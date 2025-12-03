Після переговорів Віткоффа з Путіним у ВР заявили, що можна дійти до домовленостей про мир

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що хоч Україна й не перебуває у сильній переговорній позиції, однак вона також не є слабкою. За його словами, нинішні обставини дозволяють "дійти до домовленостей про мир".

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко різко розкритикував вимоги повернути кордони 1991 року. Політик стверджує, що орієнтується на "ідеологію реалізму".

"Всі тут говорять про ідеології. Кричать гаслами. Хтось кричить віддавайте все. Хтось кричить, треба воювати за Європу! Хтось знову почав про кордони 91-го. Я, натомість, прихильник ідеології – реалізму", — пише Гончаренко в Telegram.

На його думку, для розуміння ситуації слід відповісти на три ключові питання: яка стратегічна ситуація на фронті, що відбувається з мобілізацією та СЗЧ, а також якими є перспективи підтримки від західних партнерів.

За оцінкою Гончаренка, фронт залишається керованим, хоча на окремих напрямках ситуація критична. Потенційний ризик він пов’язує з провалом мобілізації, що, на його думку, ставлять під загрозу поповнення армії. Крім того, Гончаренко зауважує, що фінансова та військова допомога США і ЄС скорочується, а наступного року може стати ще обмеженішою.

Як наслідок Гончаренко вважає, що Україна може домовитися про закінчення війни.

"Ми не в сильній позиції на перемовинах, але і не в слабкій. Ми зараз в тій позиції, де можна дійти до домовленостей про мир. Питання звісно залишається відкритим, чи хоче цього росія? Але наше завдання не дивитись чого хоче росія, а зробити все залежне від себе, щоб добитись миру", — вказав Гончаренко, однак не уточнює, які саме кроки можуть наблизити завершення війни.

