Після переговорів Віткоффа з Путіним у ВР заявили, що можна дійти до домовленостей про мир

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що хоч Україна й не перебуває у сильній переговорній позиції, однак вона також не є слабкою. За його словами, нинішні обставини дозволяють "дійти до домовленостей про мир".
Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко різко розкритикував вимоги повернути кордони 1991 року. Політик стверджує, що орієнтується на "ідеологію реалізму".
На його думку, для розуміння ситуації слід відповісти на три ключові питання: яка стратегічна ситуація на фронті, що відбувається з мобілізацією та СЗЧ, а також якими є перспективи підтримки від західних партнерів.
За оцінкою Гончаренка, фронт залишається керованим, хоча на окремих напрямках ситуація критична. Потенційний ризик він пов’язує з провалом мобілізації, що, на його думку, ставлять під загрозу поповнення армії. Крім того, Гончаренко зауважує, що фінансова та військова допомога США і ЄС скорочується, а наступного року може стати ще обмеженішою.
Як наслідок Гончаренко вважає, що Україна може домовитися про закінчення війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером скасували після переговорів із Путіним.
Також "Коментарі" писали, що Гончаренко заявив про "абсолютну відмову" України від суверенітету через вступ у ЄС.