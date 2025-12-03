После переговоров Виткоффа с Путиным в ВР заявили, что можно дойти до договоренностей о мире

Рубрики
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что хотя Украина и не находится в сильной переговорной позиции, однако она также не слаба. По его словам, нынешние обстоятельства позволяют "дойти до договоренностей о мире".
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко подверг резкой критике требования вернуть границы 1991 года. Политик утверждает, что ориентируется на "идеологию реализма".
По его мнению, для понимания ситуации следует ответить на три ключевых вопроса: какова стратегическая ситуация на фронте, что происходит с мобилизацией и СЗЧ, а также каковы перспективы поддержки от западных партнеров.
По оценке Гончаренко, фронт остается управляемым, хотя на отдельных направлениях ситуация критическая. Потенциальный риск он связывает с провалом мобилизации, по его мнению, ставящим под угрозу пополнение армии. Кроме того, Гончаренко отмечает, что финансовая и военная помощь США и ЕС сокращается, а в следующем году может стать еще более ограниченной.
Как следствие, Гончаренко считает, что Украина может договориться об окончании войны.
