После переговоров Виткоффа с Путиным в ВР заявили, что можно дойти до договоренностей о мире

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что хотя Украина и не находится в сильной переговорной позиции, однако она также не слаба. По его словам, нынешние обстоятельства позволяют "дойти до договоренностей о мире".

Алексей Гончаренко подверг резкой критике требования вернуть границы 1991 года. Политик утверждает, что ориентируется на "идеологию реализма".

"Все здесь говорят об идеологии. Кричат лозунгами. Кто-то кричит отдавайте все. Кто-то кричит, надо воевать за Европу! Кто-то снова начал о границах 91-го. Я, вместо этого, сторонник идеологии – реализма", — пишет Гончаренко в Telegram.

По его мнению, для понимания ситуации следует ответить на три ключевых вопроса: какова стратегическая ситуация на фронте, что происходит с мобилизацией и СЗЧ, а также каковы перспективы поддержки от западных партнеров.

По оценке Гончаренко, фронт остается управляемым, хотя на отдельных направлениях ситуация критическая. Потенциальный риск он связывает с провалом мобилизации, по его мнению, ставящим под угрозу пополнение армии. Кроме того, Гончаренко отмечает, что финансовая и военная помощь США и ЕС сокращается, а в следующем году может стать еще более ограниченной.

Как следствие, Гончаренко считает, что Украина может договориться об окончании войны.

"Мы не в сильной позиции на переговорах, но и не в слабой. Мы сейчас в той позиции, где можно дойти до договоренностей о мире. Вопрос, конечно, остается открытым, хочет ли этого россия? Но наша задача не смотреть, чего хочет россия, а сделать все зависящее от себя, чтобы добиться мира", — указал Гончаренко, однако не уточняет, какие именно шаги могут приблизить завершение войны.

