Після нічної атаки на Україну війна має стати іншою: Заходу висунули новий ультиматум

Цієї ночі російські окупанти знову атакували мирні міста України, завдаючи ударів по цивільних об'єктах., зазначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Одеса стала однією з точок, де росіяни знову здійснили масований обстріл багатоповерхівок, що призвело до пожеж у двох будинках та поранення п'яти людей. У Кривому Розі внаслідок удару безпілотником постраждала одна людина. Водночас на Харківщині під обстріл потрапила залізнична інфраструктура — було атаковано тягові підстанції, пошкоджено та згоріли вагони, а також знеструмлено тисячі домогосподарств. Крім того, російські війська продовжили свої атаки на Сумщину та Запорізьку область, де також були пошкодження та збої в роботі критичної інфраструктури.

Глав держави наголосив, що обстріли та атаки на енергетичні об'єкти й цивільні будівлі не є випадковими. Росія активно намагається підірвати здатність України до нормального функціонування, цілеспрямовано руйнуючи критичні об'єкти інфраструктури. За останню ніч було запущено 210 ударних дронів, з яких близько 140 — це "Шахеди". Ц

Зеленський підкреслив, що такі атаки вимагають посилення тиску на Росію. Відповідно до його слів, ці щоденні удари вимагають від Європи ще більшої активності в підтримці України. Він заявив, що необхідно продовжувати санкційну політику і працювати над синхронізацією санкцій з партнерами, щоб обмежити можливості Росії продовжувати війну. Зеленський також наголосив, що якщо Росія не готова йти на дипломатичне вирішення конфлікту добровільно, міжнародна спільнота повинна змусити її до цього.

"Наші далекобійні санкції повертають Росію до реальності, і це абсолютно справедливо. Ми маємо тиснути, щоб послабити агресора і забезпечити більшу безпеку для Європи", — зазначив президент України, висловивши вдячність усім країнам, які підтримують Україну в цих зусиллях.

