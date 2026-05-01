После ночной атаки на Украину война должна стать другой: Западу выдвинули новый ультиматум

Этой ночью российские кафиры снова атаковали мирные города Украины, нанося удары по гражданским объектам., отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Одесса стала одной из точек, где россияне снова провели массированный обстрел многоэтажек, что привело к пожарам в двух домах и ранению пяти человек. В Кривом Роге в результате удара беспилотником пострадал один человек. В то же время в Харьковской области под обстрел попала железнодорожная инфраструктура — были атакованы тяговые подстанции, повреждены и сгорели вагоны, а также обесточены тысячи домохозяйств. Кроме того, российские войска продолжили свои атаки на Сумщину и Запорожскую область, где были повреждены и сбои в работе критической инфраструктуры.

Главы государства подчеркнул, что обстрелы и атаки на энергетические объекты и гражданские здания не случайны. Россия активно пытается подорвать способность Украины к нормальному функционированию, целенаправленно разрушая критические объекты инфраструктуры. За последнюю ночь было запущено 210 ударных дронов, из которых около 140 – это "Шахеды". Ц

Зеленский подчеркнул, что подобные атаки требуют усиления давления на Россию. Согласно его словам, эти ежедневные удары требуют от Европы еще большей активности в поддержке Украины. Он заявил, что необходимо продлевать санкционную политику и работать над синхронизацией санкций с партнерами, чтобы ограничить возможности России продолжать войну. Зеленский также подчеркнул, что если Россия не готова идти на дипломатическое разрешение конфликта добровольно, международное сообщество должно заставить его к этому.

"Наши дальнобойные санкции возвращают Россию к реальности, и это абсолютно справедливо. Мы должны давить, чтобы ослабить агрессора и обеспечить большую безопасность для Европы", — отметил президент Украины, выразив благодарность всем странам, поддерживающим Украину в этих усилиях.

