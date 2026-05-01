Главная Новости Общество Война с Россией После ночной атаки на Украину война должна стать другой: Западу выдвинули новый ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

После ночной атаки на Украину война должна стать другой: Западу выдвинули новый ультиматум

По словам президента, ежедневные атаки врага свидетельствуют о недостаточном давлении на Москву.

1 мая 2026, 10:15
Клименко Елена

Этой ночью российские кафиры снова атаковали мирные города Украины, нанося удары по гражданским объектам., отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: из открытых источников

По его словам, Одесса стала одной из точек, где россияне снова провели массированный обстрел многоэтажек, что привело к пожарам в двух домах и ранению пяти человек. В Кривом Роге в результате удара беспилотником пострадал один человек. В то же время в Харьковской области под обстрел попала железнодорожная инфраструктура — были атакованы тяговые подстанции, повреждены и сгорели вагоны, а также обесточены тысячи домохозяйств. Кроме того, российские войска продолжили свои атаки на Сумщину и Запорожскую область, где были повреждены и сбои в работе критической инфраструктуры.

Главы государства подчеркнул, что обстрелы и атаки на энергетические объекты и гражданские здания не случайны. Россия активно пытается подорвать способность Украины к нормальному функционированию, целенаправленно разрушая критические объекты инфраструктуры. За последнюю ночь было запущено 210 ударных дронов, из которых около 140 – это "Шахеды". Ц

Зеленский подчеркнул, что подобные атаки требуют усиления давления на Россию. Согласно его словам, эти ежедневные удары требуют от Европы еще большей активности в поддержке Украины. Он заявил, что необходимо продлевать санкционную политику и работать над синхронизацией санкций с партнерами, чтобы ограничить возможности России продолжать войну. Зеленский также подчеркнул, что если Россия не готова идти на дипломатическое разрешение конфликта добровольно, международное сообщество должно заставить его к этому.

"Наши дальнобойные санкции возвращают Россию к реальности, и это абсолютно справедливо. Мы должны давить, чтобы ослабить агрессора и обеспечить большую безопасность для Европы", — отметил президент Украины, выразив благодарность всем странам, поддерживающим Украину в этих усилиях.

Как уже писали "Комментарии", российская армия готовит масштабную атаку на Украину, соединив разные виды оружия для нанесения удара. По предварительным данным, это комбинированное наступление может быть осуществлено уже в течение дня. Ожидается, что оккупанты задействуют сотни ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Кинжалы" с помощью авиации.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18830
