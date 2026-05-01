РФ готує небезпечну масовану атаку по Україні: монітори попередили про особливу загрозу

Російська армія готує масштабну атаку на Україну, поєднавши різні види зброї для завдання удару. За попередніми даними, цей комбінований наступ може бути здійснений вже протягом дня. Очікується, що окупанти задіють сотні ударних дронів, а також балістичні та крилаті ракети, зокрема й гіперзвукові "Кинжали" за допомогою авіації.

За інформацією моніторингового каналу єРадар, є висока ймовірність застосування балістичних ракет комплексу "Іскандер-М" і ракет "Кинжал" з борту літаків МіГ-31К. На сьогоднішній день в небі вже перебуває велика кількість дронів, і це є лише початком можливих атак. Зокрема, монітори також наголошують, що жителі Києва та області мають бути особливо уважними і готовими до можливих загроз.

Згідно з даними Telegram-каналу "Розвідка України", планується застосувати сотні дронів, а також десятки ракет, що може включати:

· 250 одиниць дронів "Шахед", що будуть запускатися з півночі;

· 200 одиниць з півдня;

· до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";

· до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";

· до 5 літаків "МіГ-31К", здатних запускати "Кинжали".

Моніторинговий канал "Стратегічна авіація РФ" повідомляє, що вже з 7:20 до 7:50 відбулися перші запуску ударних дронів типу "Герань/Гербера" з різних регіонів Росії, зокрема з Шаталово (Смоленська область), Курська, Брянська, Орла, Міллерево та Навлі. В одній групі було по 1-2 дрони.

Загалом, очікується, що кількість запущених БПЛА може скласти від 207 до 414 одиниць, причому додаткові пуски не виключені в найближчий час. Цей масований удар є частиною постійного тиску, який Росія здійснює на Україну, і важливо залишатися пильними в умовах такої ескалації.

