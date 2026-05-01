Российская армия готовит масштабную атаку на Украину, соединив разные виды оружия для нанесения удара. По предварительным данным, это комбинированное наступление может быть осуществлено уже в течение дня. Ожидается, что оккупанты задействуют сотни ударных дронов, а также баллистические и крылатые ракеты, в том числе и гиперзвуковые "Кинжалы" с помощью авиации.

По информации мониторингового канала есть Радар, есть высокая вероятность применения баллистических ракет комплекса "Искандер-М" и ракет "Кинжал" с борта самолетов МиГ-31К. На сегодняшний день в небе уже находится большое количество дронов, и это только начало возможных атак. В частности, мониторы также отмечают, что жители Киева и области должны быть особенно внимательны и готовы к возможным угрозам.

Согласно данным Telegram-канала "Разведка Украины", планируется применить сотни дронов, а также десятки ракет, которые могут включать:

· 250 единиц дронов "Шахед", которые будут запускаться с севера;

· 200 единиц с юга;

· до 15 баллистических ракет "Искандер-М";

· до 10 крылатых ракет "Искандер-К";

· до 5 самолетов "МиГ-31К", способных запускать "Кинжалы".

Мониторинговый канал "Стратегическая авиация РФ" сообщает, что уже с 7:20 до 7:50 состоялись первые запуска ударных дронов типа "Герань/Гербера" из разных регионов России, в том числе из Шаталово (Смоленская область), Курска, Брянская, Орла, Миллерево и Навли. В одной группе было по 1-2 дрона.

В целом ожидается, что количество запущенных БПЛА может составить от 207 до 414 единиц, причем дополнительные пуски не исключены в ближайшее время. Этот массированный удар является частью постоянного давления, оказываемого Россией на Украину, и важно оставаться бдительными в условиях такой эскалации.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство реакцией европейских политиков на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, в Брюсселе постоянно звучат критические замечания по поводу его контактов с Путиным, и политики объясняют ему, почему он не должен проводить эти встречи. Однако Фицо подчеркнул, что в неформальных беседах часто пытаются узнать подробности этих переговоров.