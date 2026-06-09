Після листа Зеленського Захід заговорив про мир: що змінилося

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко вважає, що Мирний договір зараз видається абсолютно неможливим, а перемир’я — доволі реальним.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, відкритий лист, який адресував Зеленський Путіну – це, безумовно, не дипломатичні канали і не переговори представників спецслужб. Це публічна заява, але у формі, нібито адресованій одному з учасників процесу. Тут дуже важлива і українська аудиторія, для якої був передбачений спеціальний набір меседжів, і європейська аудиторія, і Трамп.

"Усі на це відреагували. Трамп зняв червону краватку – символ війни, і одягнув жовту. І відбуваються такі цікаві речі, що тепер уже всі говорять про мир. Навіть Європа, яка вважала, що Україна – це бастіон і потрібно продовжувати війну, теж почала говорити про мир. Тобто загальний дискурс різко змінився", – зазначив В’ячеслав Потапенко.

Щодо Путіна, то пояснює експерт, він не хоче припинення вогню. Він хоче юридичного визнання захоплених територій або їхньої частини. І він хоче якогось мирного договору, який би зафіксував це визнання з боку України. У цьому й полягає основна проблема: не в місці зустрічі, не у відкритих чи закритих листах, не в посередництві, не в перемовнику від Європи. Тобто історія з припиненням вогню виглядає так: з огляду на вік Путіна та його бажання увійти в історію, виходить, що він просто залишає підвішену проблему для Росії. І тоді він увійде в історію як людина, яка створила проблему і залишила її РФ. Морально він до цього не готовий. Саме в цьому дуже суб’єктивному чиннику полягає основна проблема на сьогодні. А іншого Путіна немає.

"У 2023 році Китай пропонував заморозити ситуацію по лінії бойових дій і почати мирні переговори. А Росія критично залежить від Китаю в питанні ведення війни. Тому, попри те, що така перспектива Путіну не подобається і такі умови його не влаштовують, щобільше, екзистенційно підривають усю його 25-річну діяльність на посаді президента і керівника Росії, проте в нього, найімовірніше, може не залишитися можливості відмовитися від цього варіанту. Як не дивно, ймовірність укладення певного перемир’я досить висока. Але для цього зовсім не обов’язково, щоб документи про припинення вогню підписували саме президенти. Для цього є військове керівництво. І це цілком реально зробити, не обов’язково на рівні політичних керівників держав", – зазначив експерт.

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