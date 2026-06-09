Після листа Зеленського Захід заговорив про мир: що змінилося

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Кравцев Сергей
Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко вважає, що Мирний договір зараз видається абсолютно неможливим, а перемир’я — доволі реальним.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За словами експерта, відкритий лист, який адресував Зеленський Путіну – це, безумовно, не дипломатичні канали і не переговори представників спецслужб. Це публічна заява, але у формі, нібито адресованій одному з учасників процесу. Тут дуже важлива і українська аудиторія, для якої був передбачений спеціальний набір меседжів, і європейська аудиторія, і Трамп.
Щодо Путіна, то пояснює експерт, він не хоче припинення вогню. Він хоче юридичного визнання захоплених територій або їхньої частини. І він хоче якогось мирного договору, який би зафіксував це визнання з боку України. У цьому й полягає основна проблема: не в місці зустрічі, не у відкритих чи закритих листах, не в посередництві, не в перемовнику від Європи. Тобто історія з припиненням вогню виглядає так: з огляду на вік Путіна та його бажання увійти в історію, виходить, що він просто залишає підвішену проблему для Росії. І тоді він увійде в історію як людина, яка створила проблему і залишила її РФ. Морально він до цього не готовий. Саме в цьому дуже суб’єктивному чиннику полягає основна проблема на сьогодні. А іншого Путіна немає.